ليفربول يستدرج واتفورد لانتزاع صدارة الدوري الإنجليزي.. اليوم

يستضيف فريق ليفربول نظيره واتفورد، اليوم السبت، في تمام الواحد والنصف ظهرا على ملعب أنلفيد، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويستهدف ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، تحقيق الفوز على واتفورد في مباراة اليوم، وخطف صدارة الدوري الإنجليزي “مؤقتا” من مانشستر سيتي.

وخاض فريق ليفربول 29 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 21 لقاءً وتعادل في 6 مناسبات، وخسر في مواجهتين.

ويأمل محمد صلاح في غسل أحزان ضياع حلم التأهل إلى كأس العالم رفقة منتخب مصر، بالتسجيل في شباك واتفورد، ومواصلة الابتعاد بصدارة هدافي الإنجليزي.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفا، وبفارق 7 أهداف عن زميله البرتغالي ديوجو جوتا، صاحب المركز الثاني.

وقال يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة واتفورد: "أنا سعيد حقًا لـ ساديو ساديو ماني، لكنني حزين في نفس الوقت من أجل محمد صلاح، لا أعتقد أن تسليط الليزر على وجه ”مو" أثناء تنفيذه ركلة الترجيح كان شيئا جيدا".

وتابع كلوب: "الأمر مختلف عندما يكون زميلان في مثل هذه المباراة الكبيرة ضد بعضهما البعض، لكنهما على قدر عالٍ من الاحترافية وسيتعاملان مع الأمر بالطريقة المثلي".

وأضاف: "محمد صلاح بخير ويريد الفوز مرة أخرى، رغبته ستكون أكبر الآن من أي وقت مضى، إنه شخص ذكي للغاية، هو يعلم أن السنغال فريق صعب حقًا في الوقت الحالي، هم الأفضل في أفريقيا حاليا".

على الجانب الآخر، يطمح فريق واتفورد في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الريدز، تمنحه دفعة قوية خلال الفترة المقبلة للقتال من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

ترتيب ليفربول وواتفورد:

يحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب بـ 70 نقطة، بينما يتواجد واتفورد في المركز الـ 18 بـ 22 نقطة.