المتحدث باسم وزارة البترول على انتحال شخصيته: حدثت من سنة مضت.. شاهد

عقب المهندس حمدي عبد العزيز ، المتحدث باسم وزارة البترول على واقعة انتحال عصابة تتدعي بأنها تتحدث باسم وزارة البترول ، قائلا إن الإشكالية حدثت من سنة مضت ، وفي كل فترة تنشط الواقعة ، وهو ينتحل شخصيتي ، متابعا : " بينصب على ضحاياه من خلال التعيين وتحصيل مبالغ مالية " .

وأضاف المهندس حمدي عبد العزيز ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " حضرة المواطن " ، والمذاع على فضائية " الحدث اليوم " ، أن هناك بعض من استطاعوا اكتشاف أنه نصاب ، وبعض الشخصيات قامت بالإبلاغ عنه ، مؤكدا : " بلغت الأجهزة الأمنية شخصيا " .

وتابع : بحذر الناس من هذا النصاب اللي بينتخل شخصيتي وأسمي ، واليوم أحد زملائنا من اللي بيشتغل في التلفزيون بلغني أنه تحدث معه وعرض عليه وظيفة مقابل مبلغ مالي .

