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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بروتوكول تعاون لتدريب خريجي التعليم الفني علي  9 مهن

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان ، توجيهاته لمديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية في 27 محافظة بتكثيف التعاون فيما بينها وبين الجهات الحكومية المختلفة في مجال التدريب المهني للشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل ، خاصة المستحدثة منها ، والمطلوبة في أسواق العمل الداخلية والخارجية .

 فى هذا الإطار ، قامت مديرية القوى العاملة بالفيوم بتوقيع بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، في مجال قطاع التشييد والبناء والتشطيبات، لتدريب خريجي التعليم الفني، وتنسيق الجهود للمساهمة في الحد من البطالة للخريجين من خلال توفير برامج تدريبية تؤهلهم لخوض مجالات العمل ، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم  .

وقالت هناء عبد الفتاح مدير مديرية القوى العاملة : إن البروتوكول يهدف إلى التعاون بين الطرفين في مجال التدريب التحويلي على مهن التمديدات الصحية ، وحداد ونجار مسلح ، وصيانة أجهزة التبريد والتكييف ، والمساحة ، ومبلط سيراميك ، وبناء بالطوب ، والدهانات ، والمحارة .

برتوكول تعاون
برتوكول تعاون
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