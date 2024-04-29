قيادي في حماس: الكرة الآن في ملعب إسرائيل للموافقة على اتفاق نهائي

قال القيادي في حماس غازي حمد، اليوم الإثنين، إن الكرة في ملعب الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بصفقة تبادل الأسري ووفق إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف حمد في تصريحات لموقع العربية، أن حماس أبدت مرونة كبيرة للوسطاء خلال المفاوضات في القاهرة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وشدد القيادي في حماس على أن مسؤولية عرقلة اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار وتبادل الأسري حتي الآن، لا تقع على حماس، لافتا إلى أن إسرائيل تراهن على استمرار الحرب والخيار العسكري.

وأشار حمد إلى أن بند وقف إطلاق النار ليس واضحا ومحددا حتى الآن، وإسرائيل تصر على استعادة المحتجزين بالحلول العسكرية.

وبدأت جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسري بين إسرائيل وحماس، اليوم الاثنين في القاهرة، حيث وصل وفدي حماس وإسرائيل للتشاور مع الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق نهائي.

وفي وقت سابق، أكد ثلاثة مسؤولين إسرائيليين لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، بأن إسرائيل تخلت عن مطلبها بأن تقوم حماس بإطلاق سراح 40 رهينة على قيد الحياة كجزء من اتفاق الهدنة وستقبل الآن إطلاق سراح 33 رهينة.

وقال أحد المسئولين أن هذا التحول يرجع إلى تقديرات مفادها أن بعض الرهائن الأربعين الذين تطالب إسرائيل بالإفراج عنهم ماتوا في أسر حماس.

ومن جانيه، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حماس لأن تقرر بسرعة موقفها من مقترحات الهدنة لتغيير الوضع في غزة؛ وحملها مسؤولية عرقلة التوصل لاتفاق الهدنة في غزة.

واعتبر بلينكن أن بين يدي حماس مقترح "سخي للغاية" للهدنة وعليها أن تقرر بسرعة؛ معربا عن أمله في أن تتخذ الحركة القرار الصحيح بدعم مقترحات الهدنة.