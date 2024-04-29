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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذي الشرقية يُناقش الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي 2023 / 2024 م

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية بسرعة تنفيذ الخطة الإستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2023 / 2024 م ، ورفع معدلات الأداء بها والإستفادة من المبالغ المرصودة للإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث التموين والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور والمقدم شريف عمران وكيل ادارة الحماية المدنية وممثلا عن مكتب المستشار العسكري ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية ، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

ومن جانبها استعرضت حورية عبد الله مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام ، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 م بلغت 722 مليون و 415 ألف جنيه خزانة عامة ، بالإضافة إلى 150 مليون جنيه تمويل ذاتي و 22 مليون و 740 ألف جنيه قيمة تعويضات ليصبح إجمالي إستثمارات المحافظة مبلغ 745 مليون و 155 ألف جنيه وجاءت نسبة التنفيذ الكلية 72 %، حيث بلغت نسبة تنفيذ برنامج النقل والمواصلات 64% والكهرباء 99 %، وتحسين البيئة 78 % ، وتدعيم الوحدات المحلية 76 % ، الأمن والإطفاء والمرور 98 % " ، ليؤكد المحافظ على سرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية والإستفادة من المبالغ المرصودة بالخطة لتحقيق حياة افضل للمواطنين.

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شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة ، والإستفادة من الإعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

إجتماع المجلس التنفيذي ادارة الحماية المدنية الحماية المدنية الخطة الاستثمارية للعام المالي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشركات المنفذة الكهرباء المجلس التنفيذي للمحافظه

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