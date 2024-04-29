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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تصريحاته ضد الأهلي.. شبانة يسخر من رئيس مازيمبي: أهم حاجة يخسر

صدى البلد

سخر الإعلامي محمد شبانة من تصريحات رئيس مازيمبى عن الاهلى بعد هزيمتهم  بنتيجة 3-0، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

و قال شبانة : شكلة من رجال الاعمال بتوع زمان و تصريحاتة كومبو وفي العالي بس اهم حاجة يخسر طالما خسر يتبسط و يقول زي ماهو عايز .

 

وكان قد قال مدرب مازيمبي :"الحكم أدار اللقاء لصالح الأهلي".

 

وتأهل النادي الأهلي إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

 

نجح محمد عبد المنعم في تسجيل هدف التقدم للنادي الأهلي في مرمي مازيمبي الكونغولي بعد عرضية من ركنية من علي معلول ليحولها برأسه للمرمي في الدقيقة 67، وضاعف وسام أبو علي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 84 بعد عرضية متقنة على معلول ليحولها أبو علي بطريقة الكونغ فو في مرمى مازيمبي، واختتم الأهداف أكرم توفيق في الدقيقة 90+12 من عمر اللقاء .

 

ويضرب النادي الأهلي موعدا في المباراة النهائية مع الترجي التونسي الذي أقصى فريق ماميلودي صن داونز.

 

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