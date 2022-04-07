عماد النحاس: حزين للغاية عقب الهزيمة أمام الأهلي

أعرب عماد النحاس المدير الفني للاتحاد السكندري عن حزنه عقب الهزيمة أمام الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت علي استاد السلام في إطار منافسات الجولة ال ١٢ من بطولة الدوري المصري

وأضاف عماد النحاس في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت ٢ أنه بحاجة للمزيد من الوقت من أجل التعرف علي الاعبين والفريق وتحقيق الانسجام.

وتابع أن الفريق لا يملك الوقت الكافي من أجل التدعيم مشددا أن الفريق يعاني من غيابات عديده بسبب الإصابة.

وتابع أن الفوز أو التعادل كان أمر هام أمام الاهلي ولكن النتائج ستتحسن خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه يشكر جماهير الاتحاد بسبب دعمها الدائم للفريق.