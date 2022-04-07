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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيندهوفن الهولندي مهتم بالتعاقد مع إمام عاشور

صدى البلد


أكد الإعلامي محمد شبانة، أن بي اس في إيندهوفين الهولندي، لديه اهتمام كبير بالتعاقد مع إمام عاشور لاعب الزمالك ومنتخب مصر.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC:" أن نادي إيندهوفن الهولندي مهتم بالحصول على خدمات إمام عاشور لاعب فريق الزمالك خلال الموسم المقبل بعد مشاهدة بعض التسجيلات للاعب في الفترة الأخيرة".

وأضاف شبانة، " النادي الهولندي وضع إمام عاشور تحت الرادار تمهيدًا للدخول في مفاوضات رسمية مع نادي الزمالك والحصول على خدمات اللاعب خلال الموسم المقبل".

واختتم شبانة، إمام عاشور يقدم مستويات كبيرة جدًا في الفترة الأخيرة، سواء مع منتخب مصر أو نادي الزمالك ".

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