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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يعدد مزايا الفوز على بيراميدز: الانتصار مهم معنويا.. والزمالك استعاد شخصيته

صدى البلد


أكد أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر والزمالك الأسبق، أن فوز الزمالك اليوم على بيراميدز بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين، هام للغاية، خاصة بعد النتائج السلبية التي قدمها الفريق خلال الفترة الماضية.


وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " بصمات فيريرا الفنية بدأت في الظهور على الزمالك في مباراة بيراميدز اليوم، والفوز هام معنويا لآن الزمالك عاد لشخصيته مرة أخرى".


وتابع: "بن شرقي رجع للزمالك مرة أخرى، هذا هو مستواه الذي ظهر عليه في بداية انضمامه للفريق، اللاعب كان بعيد عن أداءه الجيد لفترة طويلة، وكنت تشعر وكأنه غير مهتم".


وواصل: "عمر السعيد ظهر بشكل جيد اليوم، وعودته لمستواه مرة أخرى إضافة كبيرة للزمالك، الفريق الآن أصبح يلعب برأس حربة حقيقي".

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