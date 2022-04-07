ميدو يعدد مزايا الفوز على بيراميدز: الانتصار مهم معنويا.. والزمالك استعاد شخصيته



أكد أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر والزمالك الأسبق، أن فوز الزمالك اليوم على بيراميدز بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين، هام للغاية، خاصة بعد النتائج السلبية التي قدمها الفريق خلال الفترة الماضية.



وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " بصمات فيريرا الفنية بدأت في الظهور على الزمالك في مباراة بيراميدز اليوم، والفوز هام معنويا لآن الزمالك عاد لشخصيته مرة أخرى".



وتابع: "بن شرقي رجع للزمالك مرة أخرى، هذا هو مستواه الذي ظهر عليه في بداية انضمامه للفريق، اللاعب كان بعيد عن أداءه الجيد لفترة طويلة، وكنت تشعر وكأنه غير مهتم".



وواصل: "عمر السعيد ظهر بشكل جيد اليوم، وعودته لمستواه مرة أخرى إضافة كبيرة للزمالك، الفريق الآن أصبح يلعب برأس حربة حقيقي".