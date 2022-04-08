11 أبريل.. بطولات خالدة ندوة بعين شمس عن انتصارات العاشر من رمضان

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس في إطار الموسم الثقافى والفنى للجامعة ندوة تثقيفية عن انتصارات العاشر من رمضان بعنوان" بطولات خالدة ".

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، وبرئاسة الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وتنسيق الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وإشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم طلابى لأسرة من أجل مصر المركزية، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباح يوم الاثنين الموافق ١١ ابريل بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة .

يتحدث في الندوة لواء أ.ح. سمير فرج مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا ، ولواء أ.ح. على حفظى مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وجدير بالذكر حصل فريق سباقات جامعة عين شمس بكلية الهندسة في مسابقة عرض المستقبل – ماراثون شل البيئي بعنوان: التعزيز المعرفي للمركبات ذاتية القيادة على المركز الأول عالميا، وعلى جائزة قدرها 1500 دولار.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، والدكتور مصطفى رفعت وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب ، وإشراف الدكتور محمد عبد العزيز رئيس قسم السيارات بالكلية .

وتهدف المسابقة إلي معرفة ”كيف يمكن استبدال العامل البشري بالذكاء الاصطناعي لخلق تجربة سلسة للمركبة الذاتية القيادة؟ "، حيث أثار الفريق إعجاب الحكام بحل إبداعي وفعال المسألة الخطيرة المتعلقة بسرقة السيارات الذاتية القيادة واقترح تعديل للمركبات حيث تمنحهم القدرة على اكتشاف الأنشطة المشبوهة وحماية الركاب من خلال نماذج صنع القرار باستخدام البيانات التي جمعتها حساسات السيارة.

وقد أشاد رئيس لجنة التحكيم بالفريق معلقا أنه "عمل رائع من قبل الفريق، ومهارات عرض قوية باستخدام الفيديو الدرامي مدعومة بمحاكاة ناضجة وقوية حيث تم اختيار مشكلة مميزة للغاية، والتي استحوذت على خيال الحكام"

شارك في المسابقة الطالب :

1. كريم محمد عبد الحميد رجاء السواح الثالثة هندسة الحاسبات والنظم

2. عماد مصطفى محمد الثالثة هندسة الحاسبات والنظم

3. محمد مصطفى ابراهيم الثالثة هندسة الحاسبات والنظم

4 .هدير محمود طه عبد الجواد الثالثة هندسة الحاسبات والنظم

5. مصطفى حسام الدين السيد الشريف الثالثة هندسة الحاسبات والنظم

6. هبة الله ايمن محمد مختار عبد العزيز الثانية هندسة الحاسبات والنظم

7. ابراهيم عبد الغفار ابراهيم الثالثة هندسة الميكاترونيات

8. عمر شوقي محمد الثالثة هندسة الميكاترونيات

9. مازن احمد العربي الثانية قسم هندسة الالكترونيات والاتصالات .

10. جيلان عصام الدين عبد الحي الثالثة التصميم وهندسة الإنتاج

11. محمد وليد محمد عبد الوهاب نصار الأولي هندسة الميكاترونيات

12. رفيق تامر مجدي الأولي هندسة الحاسبات والنظم

13 .احمد محمد عبد الحميد الراعي الثانية هندسة القوي الميكانيكية

14 .الاء اسامة عبد المنعم محمود الثانية هندسة الميكاترونيات