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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تمريض القاهرة: بدء امتحانات الميدتيرم غدا

طلاب
طلاب

أعلنت الدكتورة عبير سعد عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن موعد بدء  امتحانات “ الميديترم ” للفصل الدراسى الثانى .

وقالت الدكتورة عبير سعد ، إن امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى تبدأ من غدا السبت  حتى يوم الخميس الموافق 14 من ابريل القادم ، كما أكدت على أن الامتحانات ستعقد أونلاين على المنصة الإلكترونية بلاكبورد .

على الجانب الأخر ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فوز عدد من علماء جامعة القاهرة بجوائز الدولة لعام 2021، والتي أعلنت نتائجها أمس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

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إعلام القاهرة تبدأ امتحانات الميدتيرم حضوريا.. غدا

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الخشت يهنئ علماء جامعة القاهرة الفائزين بجوائز الدولة لعام 2021

وقال الدكتور الخشت، إن علماء جامعة القاهرة فازوا بـ 8 جوائز، منهم جائزتان للرواد (في العلوم الطبية، وجائزة الرواد في العلوم الهندسية)، وجائزة للتفوق (في العلوم الطبية)، و٤ جوائز تشجيعية (في العلوم الفيزيقية، وفي العلوم البيولوجية، وفي العلوم الطبية، وفي العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم العلوم الهندسية)، وجائزة المرأة التشجيعية في الصحة والعلوم الصيدلية.

وهنأ الدكتور الخشت، أساتذة الجامعة الفائزين بجوائز الدولة لعام 2021، مشيرًا إلى أن الجامعة تشهد تطورًا مستمرًا في كافة المجالات التعليمية والبحثية والثقافية والخدمية، مما أدى إلى تربع الجامعة وأساتذتها على عرش الجامعة المصرية ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في 5 تخصصات علمية لعام 2022 بالتصنيف الإنجليزي "QS"

وأكد الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تدقق في اختيار مرشحيها لجوائز الدولة، سواء التي تمنحها جهات محلية أو دولية، ويخضعون لمعايير صارمة في الاختيار وتدفع بعض باحثيها للتقدم للجوائز بعد دراسة تاريخهم العلمي وسيرتهم الذاتية حتى لو لم يتقدموا من تلقاء أنفسهم.

الدكتورة عبير سعد جامعة القاهرة امتحانات “ الميديترم ” فصل الدراسى الثانى Jobs Education

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