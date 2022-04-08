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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة تبدأ امتحانات الميدتيرم حضوريا.. غدا

كلية الإعلام جامعة
كلية الإعلام جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، موعد انعقاد امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسى الثانى لعام 2021-2022 . 

قالت الدكتورة هويدا مصطفى ، أن امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى تبدأ غدا السبت ، مؤكدة على أن الامتحانات ستكون حضوريا بالكلية و سيجمع بين نظام البابل شيت والأسئلة المقالية .

على الجانب الأخر ، تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة، المؤتمر العلمى الدولى بعنوان "تحديات الإعلام العربى فى ضوء خطط التنمية المستدامة نحو رؤي مستقبلية للإصلاح والتطوير".

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وتقدم البحوث في المحور الخامس حول الإعلام وقضايا الإرهاب من حيث التحديات واستراتيجيات المواجهة والارهاب الالكتروني والاعلام الرقمي ودور الاعلام الديني والاعلام الأمني في مواجهة الإرهاب والحملات الإعلامية لتعزيز ثقافة المواطنة والسلام.

أما المحور السادس فيدور حول الاعلام في عصر التحول الرقمي ودعم خطط التنمية المستدامة، ومن بين ما يناقشه هذا المحور التربية الإعلامية والرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام والتسويق الرقمي لدعم خطط التنمية المستدامة.

ويطرح المحور الأخير قضايا الإعلام البيئي والتنمية المستدامة ومن بين ذلك دور الإعلام في تنمية الوعي البيئي وتحقيق التنمية المستدامة مع التركيز علي قضايا التغير المناخي والاحتباس الحراري والتصحر والتجارب العربية والدولية في هذا المجال.

الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة جامعة القاهرة امتحانات الميدتيم Jobs Education

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