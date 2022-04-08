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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

28 يوليو.. علاج طبيعى القاهرة تنظم المؤتمر الدولي الحادى والعشرون

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة ، عن المؤتمر الدولى الحادى عشر لكلية العلاج الطبيعى تحت شعار " العلاج الطبيعي وجودة الحياة " ، وذلك يومى الخميس والجمعة ٢٨ و ٢٩ يوليو القادم .

على الجانب الاخر ، أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة، ثاني فعاليات مبادرة "اعرف تراثك وأضف بصمتك" وذلك من خلال تنظيم "مهرجان الحكي والحرف التراثية" بالتعاون مع قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار ممثلاً في متحف الفن الإسلامي، تأكيدًا وتعزيزًا للهوية الوطنية وتعريفًا بالتراث الثقافي  لطلاب الجامعة.

حضر افتتاح المهرجان، الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، وأحمد صيام وكيل المتحف للشئون الفنية والإدارية، والدكتورة هالة عفيفي وكيلة كلية الآثار منسق عام مبادرة اعرف تراثك وأضف بصمتك.

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من جانبه، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، على أهمية التعاون مع وزارة السياحة والآثار بقطاعاتها المتعددة، لافتًا إلى أن برامج التوعية بأشكالها وأنماطها المتعددة من خلال المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من مؤسسات المجتمع المدني من أهم طرق حفاظ الأفراد على تراثهم وذلك من خلال المعارض والمواد الفيلمية والمحاضرات العامة والندوات وورش العمل وكذلك الزيارات الميدانية.

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