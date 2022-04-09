وزير التعليم يعلن اطلاق تطبيق "مدرستنا پلس" لطلاب المدارس

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن اطلاق تطبيق إلكتروني جديد اسمه “مدرستنا پلس” لخدمة طلاب المدارس.

حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : يسعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاعلان عن تطبيق الكتروني جديد اسمه "مدرستنا پلس" ، يمكن تحميله والاستعانة به للوصول الى كل المصادر التعليمية المتاحة رقميا للتعلم الممتع والمجاني والمعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

واضاف وزير التربية والتعليم ان تطبيق "مدرستنا پلس " يوفر لطلاب المدارس كل ما يحتاجونه من شرح وتطبيقات تعليمية،

واوضح وزير التربية والتعليم ان تطبيق "مدرستنا پلس" يعد أول تطبيق إلكتروني تحت رعاية وإشراف "وزارة التربية والتعليم"، يضم منصات مختلفة، لناشرين تعليمين مختلفين.

واكد وزير التربية والتعليم ان تطبيق "مدرستنا پلس" موجّه لجميع طلاب المراحل "الابتدائية"، "الإعدادية"، و"الثانوية"، بالإضافة لكل برامج قناة "مدرستنا": التعليمية، التربوية والترفيهية التي تحبونها..

واشار وزير التربية والتعليم الى ان تطبيق "مدرستنا پلس" يعد منصّة آمنة للتعليم والترفيه يمكن تحميله التطبيق الآن بسهولة من خلال الروابط التالية :

على نظام الأندرويد:

https://bit.ly/3uW48Wk

على نظام ال ios:

https://apple.co/3ulN4Kb