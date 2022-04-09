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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يعلن اطلاق تطبيق "مدرستنا پلس" لطلاب المدارس

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن اطلاق تطبيق إلكتروني جديد اسمه “مدرستنا پلس” لخدمة طلاب المدارس.

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حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : يسعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاعلان عن تطبيق الكتروني جديد اسمه "مدرستنا پلس" ، يمكن تحميله والاستعانة به للوصول الى كل المصادر التعليمية المتاحة رقميا للتعلم الممتع والمجاني والمعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

واضاف وزير التربية والتعليم ان تطبيق "مدرستنا پلس " يوفر لطلاب المدارس كل ما يحتاجونه من شرح وتطبيقات تعليمية، 

واوضح وزير التربية والتعليم ان تطبيق "مدرستنا پلس" يعد أول تطبيق إلكتروني تحت رعاية وإشراف "وزارة التربية والتعليم"، يضم منصات مختلفة، لناشرين تعليمين مختلفين.

واكد وزير التربية والتعليم ان تطبيق "مدرستنا پلس"  موجّه لجميع طلاب المراحل "الابتدائية"، "الإعدادية"، و"الثانوية"، بالإضافة لكل برامج قناة "مدرستنا": التعليمية، التربوية والترفيهية التي تحبونها..

واشار وزير التربية والتعليم الى ان تطبيق "مدرستنا پلس" يعد منصّة آمنة للتعليم والترفيه يمكن تحميله التطبيق الآن بسهولة من خلال الروابط التالية : 

على نظام الأندرويد:
https://bit.ly/3uW48Wk
على نظام ال ios:
https://apple.co/3ulN4Kb

 

وزير التربية والتعليم مدرستنا التعليم تطبيق مدرستنا پلس

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