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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التربية والتعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2022

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية نظام (5 سنوات، و3سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

 

وكذلك جدول سير امتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام (3سنوات) الخاص بالبعثة المصرية بجمهورية السودان وذلك للدور الأول للعام الدراسى 2021/2022.

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ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2022 يوم السبت الموافق 28 مايو 2022، وتستمر حتى الخميس 9 يونيو 2022.

 

وأكدت وزارة  التربية والتعليم أنه تم التنبيه مشددًا على رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.

 

للإطلاع علي جداول الدخول علي الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط التالي:
https://moe.gov.eg/media/2txhbxst/general-exam-schedules-for-technical-education.pdf

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