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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق الملتقى العلمي الرابع لقسم تكنولوجيا التعليم بـ «نوعية عين شمس»

كلية التربية النوعية
كلية التربية النوعية جامعة عين شمس

نظم قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس الملتقى العلمي الرابع للقسم بعنوان "المؤسسات التعليمية الذكية في ضوء رؤية مصر 2030"، بقاعة مركز تكنولوجيا المعلومات بالحرم الجامعي.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أسامة السيد عميد الكلية ورئيس الملتقى، وإشراف الدكتور مصطفى قدري وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس الملتقى، والدكتور صفاء سيد محمود رئيس قسم تكنولوجيا التعليم بالكلية ومقرر الملتقى.

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وبحضور الدكتور عمرو خليل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور ولاء أنيس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب. والدكتور داليا حسين فهمي رئيس قسم التربية الموسيقية بالكلية، والدكتور نهى عبد العزيز رئيس قسم التربية الفنية بالكلية، ولفيف من أساتذة التخصص تكنولوجيا التعليم.

وخلال كلمته أشار الدكتور أيمن صالح بالدور الذي تقوم به الكلية، ومشاركتها في كافة الأنشطة التي تقوم بها الجامعة، كما هنأ سيادته الكلية بالحصول على اعتماد برنامجين للكلية، مشيداً بمحاور المؤتمر وتغير دورها في الثورة الصناعية الخامسة والفجوة الرقمية.

كما قدم الدكتور أسامة السيد الشكر والتقدير الكامل لإدارة الجامعة لما توفره من إمكانيات للكلية، كما أشار سيادته عن ضرورة الاهتمام بالتعليم الإلكتروني والتوسع فيه، حيث جاءت كلية التربية النوعية في مقدمات الكليات لتطبيق منصة التعليم عن بعد أثناء جائحة كورونا.

وخلال كلمتها أعربت الدكتور صفاء سيد عن شكرها لإدارة الجامعة لتوفير كافة السبل لأقامه الملتقى، وأن الهدف من إقامة الملتقى هو تحديد ملامح المؤسسات التعليمية ودورها في ضوء رؤية مصر 2030.  

كما أشار الدكتور مصطفى قدري بأهمية هذه الملتقيات في تنفيذ خطة الجامعة والتطور في أنظمة التعليم الإلكتروني وتوجيه النظر نحو التعليم والتدريب كقضية أمن قومي، ووضع حلول إبداعية واقعية لتلك الإشكاليات.

وعلى هامش الملتقى تم تكريم الراعي الرسمي للملتقى، كما تم تقديم دروع للسادة الاساتذة المشاركين في الملتقى، والسادة الوكلاء ورئيس الجامعة.

انطلاق الملتقى العلمي الرابع لقسم تكنولوجيا التعليم بنوعية عين شمس
انطلاق الملتقى العلمي الرابع لقسم تكنولوجيا التعليم بنوعية عين شمس
انطلاق الملتقى العلمي الرابع لقسم تكنولوجيا التعليم بنوعية عين شمس
انطلاق الملتقى العلمي الرابع لقسم تكنولوجيا التعليم بنوعية عين شمس
انطلاق الملتقى العلمي الرابع لقسم تكنولوجيا التعليم بنوعية عين شمس
انطلاق الملتقى العلمي الرابع لقسم تكنولوجيا التعليم بنوعية عين شمس
انطلاق الملتقى العلمي الرابع لقسم تكنولوجيا التعليم بنوعية عين شمس
انطلاق الملتقى العلمي الرابع لقسم تكنولوجيا التعليم بنوعية عين شمس
انطلاق الملتقى العلمي الرابع لقسم تكنولوجيا التعليم بنوعية عين شمس
انطلاق الملتقى العلمي الرابع لقسم تكنولوجيا التعليم بنوعية عين شمس
انطلاق الملتقى العلمي الرابع لقسم تكنولوجيا التعليم بنوعية عين شمس
انطلاق الملتقى العلمي الرابع لقسم تكنولوجيا التعليم بنوعية عين شمس
انطلاق الملتقى العلمي الرابع لقسم تكنولوجيا التعليم بنوعية عين شمس
انطلاق الملتقى العلمي الرابع لقسم تكنولوجيا التعليم بنوعية عين شمس
انطلاق الملتقى العلمي الرابع لقسم تكنولوجيا التعليم بنوعية عين شمس
انطلاق الملتقى العلمي الرابع لقسم تكنولوجيا التعليم بنوعية عين شمس
انطلاق الملتقى العلمي الرابع لقسم تكنولوجيا التعليم بنوعية عين شمس
انطلاق الملتقى العلمي الرابع لقسم تكنولوجيا التعليم بنوعية عين شمس
قسم تكنولوجيا التعليم كلية التربية النوعية جامعة عين شمس الملتقى العلمى الرابع المؤسسات التعليمية الذكية رؤية مصر 2030 Jobs Education

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