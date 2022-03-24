«جامعة عين شمس ودورها في المجتمع المصري» مؤتمر بمركز بحوث الشرق الأوسط

‏يعتزم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس عقد مؤتمر بعنوان "جامعة عين شمس ودورها في المجتمع المصري والعربي"، بمناسبة مرور 70 عاما على إنشائها 1950- 2020، وذلك في الفترة من 30 -31 مارس 2022.

ويأتى المؤتمر في إطار الموسم الثقافي لمركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس لعام 2021 - 2022، وفي ضوء أهداف المركز ودوره التعليمي والثقافي المنوط به، وسعيا منه لرفع مستوى الوعي الثقافي والسياسي والاجتماعي لدى فئات الشباب.

يعقد المؤتمر في قاعة شبكة المعلومات داخل الحرم الجامعي (حضور وأونلاين) تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز، ومقرر عام المؤتمر الدكتور أشرف مؤنس، مدير المركز.

ويتناول المؤتمر عدة محاور هى:

- ‏تأسيس جامعة عين شمس.

- التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.

- استعراض نماذج من الرواد والإعلام بالجامعة.

- الجامعة والقضايا الوطنية والقومية.

يعقد المؤتمر بحضور كوكبة من أساتذة الجامعات والباحثين ورجال الفكر والسياسة البارزين.