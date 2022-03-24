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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير تعليم: الدروس الخصوصية تلتهم دخل المواطن ومحاربتها ضرورة

الدروس الخصوصية
الدروس الخصوصية

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الدروس الخصوصية سوق غير رسمية ضخمة، وسرطان حقيقي ينهش أجساد أولياء الأمور والحركة التعليمية، واصفا الدروس الخصوصية بأنها شبح مخيف يهدد اقتصاد الأسرة.

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وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الظروف الطارئة على المجتمع في السنوات العديدة الماضية أدت لوجود الدروس الخصوصية وهى مسألة معقدة جدا؛ لأنها مرتبطة بكثافة الفصل، ورواتب المعلمين، والمناهج، والإدارة المدرسية، وجميع هذه العوامل متشابكة تؤدي إلى زيادة الطلب على الدروس الخصوصية.
وتابع أستاذ المناهج، أن الدروس الخصوصية تلتهم الجزء الأكبر من دخل المواطن، وتساهم فى تدهور العملية التعليمية ككل، وأن محاربتها أمر مهم جدًا لضبط العملية التعليمية.

وأضاف الخبير التربوي، أن السبب الرئيسى فى انهيار العملية التعليمية داخل مختلف مدارس التعليم قبل الجامعى هو انتشار آفة الدروس الخصوصية، لذلك تحرص الدولة المصرية علي تجريم مثل هذه المراكز وعدم السماح بها كما أن هناك عدداً من المحافظين كانوا يقومون بانفسهم بشن حملات داخل محافظاتهم واتخاذ قرارات بغلقها ومحاسبة القائمين عليها.

وأشار "شحاتة"، إلى أن هناك إجراءات بالغلق ولكن تحتاج إلى المزيد، لتحقيق إصلاح حقيقي في التعليم ويكون لدينا جودة تعليم تقدم للطلاب، وهذا بدأ بالفعل في مصر، ويتطلب على الجانب الآخر مساعدة من المنزل لهذه الإجراءات، ويجب أن يكون هناك حالة من التفاهم ما بين الطرفين، وأن تستمع المنظومة إلى أولياء الأمور ولا يكون هناك شجارا بينهما"، مشيرا إلى أهمية ترك المساحة أمام الأبناء من قبل الأسرة، لاختيار الكلية المناسبة لهم، وعدم التدخل في هذا الأمر.

وتابع “لابد من أن يشعر المواطن بالتطوير في العملية التعليمية، وأن يستوعب الطالب من التعليم المدرسي ففي هذه الحالة لن يلجأ الطالب للدروس الخصوصية”.

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