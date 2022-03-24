تفعيل دور مكاتب نقل التكنولوجيا.. التعليم العالي: دورها استراتيجى لتوفير بيئة تشجع على العلوم .. والطلاب : دافع كبير يحمس على الابتكار

أكاديمية البحث العلمى:

وزارة التعليم العالي هي الداعم الأول للابتكار

مكاتب نقل التكنولوجيا هم أحد عناصر دعم الصناعة في مصر

هدف استراتيجى لتوفير بيئة تشجع على للعلوم والتكنولوجيا والابتكار

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير بأهمية التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والتعاون الوثيق مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لسرعة استيفاء سياسات الملكية الفكرية للجامعات المصرية وتفعيل دور مكاتب نقل التكنولوجيا.

وفي سياق متصل فتبذل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا جهود كبرى لدعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا، وعرض التَّجارب النَّاجحة في إنشاء واستدامة مكاتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا فعالة.



ومن جانبه قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى ، أن أكاديمية البحث العلمي تسعى لإنشاء شبكة لنقل وتسويق التكنولوجية، مشيرا إلى أن الأكاديمية لديها مكاتب بجميع محافظات مصر ، موضحا وزارة التعليم العالى وأكاديمية البحث العلمى هم أكبر داعمين لبيئة الابتكار كما أن مكاتب نقل التكنولوجيا هم أحد عناصر دعم الصناعة في مصر .

واضاف " صقر " لصدى البلد مكاتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا أن أكاديمية البحث العلمي قد وضعت استراتيجية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتي لديها هدف استراتيجى لتوفير بيئة تشجع على للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بينما تهدف في الوقت ذاته إلى وضع آليات تحقيق لاستراتيجية الوزارة 2030.

بينما كانت قد قالت الدكتورة منى عبداللطيف القائم بأعمال مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، إنه فى ضوء إطلاق أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مبادرة قومية لدعم وتحفيز الابتكار، من خلال مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا Technology Innovation Commercialization Office، والتي تحقق عوائد مجتمعية كبيرة، فقد وقعت المدينة عقد اتفاق مع الأكاديمية؛ لإنشاء وتوطين مكتب تسويق نقل التكنولوجيا والابتكار بالمدينة.

وأشار التقرير إلى أن إنشاء مكتب لنقل وتسويق التكنولوجيا "تايكو"، يهدف لتوفير فرص حقيقية للمبتكرين والمبدعين وأصحاب الأفكار الريادية، من خلال توفير الدعم المعنوي والمادي، عن طريق التعاون مع كفاءات المجتمع الصناعي والأكاديمي، لتطوير منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة تمكنها من المنافسة في السوق المحلي والدولي، ومن ثمَ الارتقاء إلى مرحلة الاستدامة كشركات أعمال تحقق الدخل لأصحابها وتساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المصري.



ومن جانبها أكدت الدكتورة منى عبداللطيف أن المدينة تسعى إلى تسويق المخرجات البحثية، للمساعدة في خلق مناخ بحثي صحي وسليم، وتوفير فرص عمل، وفرص استثمارية لشباب الباحثين، وتسويق براءات الاختراع والنماذج الأولية وأفكار المخترعين، وترخيص استخدام التكنولوجيا، وذلك من خلال مكتب "التايكو".



وأوضحت أن أهم أهداف المكتب دعم وزيادة وعي الباحثين بالمدينة، فيما يخص ريادة الأعمال، ونقل وتسويق المخرجات البحثية، ودعم الباحثين فى تسجيل براءات الاختراع والحصول عليها، وتعميم سياسة الملكية الفكرية، ومتابعة الأنشطة الترويجية والتسويقية للبراءات والابتكارات، والمعارف الفنية التطبيقية للمستفيدين، ودعم الباحثين فى إدارة ومتابعة المشروعات البحثية، وتصميم وإنشاء قواعد بيانات للمدينة تضم الابتكارات والبراءات، وتحسين فرص النجاح، فى الحصول على دعم دولي تقني ومالي للمشروعات البحثية.



وأفادت القائم بعمل مدير المدينة أن العائد المتوقع للمكتب، يتمثل فى زيادة براءات الاختراع وتعظيم دور حماية الملكية الفكرية، كخطوة أولى لتسويق المخرجات البحثية، وتطوير شبكة عمل محلية، وإقليمية، ودولية من الجهات المعنية؛ لدعم برامج الاحتضان، وزيادة المشروعات البحثية التطبيقية، وفرص التمويل، واحتضان الأفكار الريادية لشباب الباحثين.



ومن جانبه أكدت الطالب محمد أحمد طالب بكلية الهندسة ، أن وجود هذه المكاتب يساعد على دعم الطلاب تنفيذ وتبني مشروعات تخرجهم ليروا ما ببتكروا علي أرض الواقع من خلال دعم الوزارة وأكاديمية البحث العلمى وبالتالي خروج ابتكاراتهم للنور أمام الجميع وليس داخل حدود الكلية فقط .



وأشار الطالب محمود مجدي بكلية الحاسبات والمعلومات، إن هذه المكاتب ستكون الطلاب لعمل الكثير من الابتكارات لأنهم سيشعرون أن مجهودكم يوجد من يهتم به ويدعمه وهي بمثابة بيئة مؤهلة للابتكار.



بينما قالت سارة عبد الله ، طالبة بكلية الهندسة ، إنها تفخر بوجود مثل ٧ذه المكاتب التي تتيح للطلاب الدعم المطلوب حتى وان كان معنوي أو استشاري لهم فقط لكن الأمر في منتهى الأهمية ويسهل على الطلاب العديد من الأمور.