التعليم: مد فتح باب الترشح لتدريبات تسكين وظائف كادر المعلمين حتى26 مايو

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد فتح باب التقدم للترشح لتدريبات التسكين على وظائف المعلمين على موقع بيانات كادر المعلم حتى يوم الخميس 26 مايو 2022.

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي ارسلته لجميع مديريات التربية والتعليم ، إن هذا القرار يأتي حرصا على الصالح العام للمعلمين وبناءا على توجيهات الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين

كانت وزارة التربية والتعليم قد أطلقت منصة التدريب والتطوير المهنى الإلكترونية، لتدريب المعلمين

وأعدت وزارة التربية والتعليم فيديو يوضح طريقة دخول المعلمين على المنصة الإلكترونية لتدريب المعلمين.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طريقة الدخول على منصة لتدريب، كالتالي :

يتم كتابة رابط المنصة من خلال متصفح جوجل كروم

اضغط على زر تسجيل الدخول

اكتب البريد الرسمي الموحد للمعلم

ادخل كلمة المرور

يقوم المعلم بفتح الدورة التدريبية بالضغط على اسم الدورة

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واشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه من المقرر أن يبدأ التدريب اعتبارًا من 10 إبريل حتى 14 إبريل 2022.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن يوم الأحد الموافق 10 أبريل 2022 سيتم تدريب معلمي الرياضيات واللغة العربية حتى الخميس 14 أبريل 2022.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول المحاضرات التدريبية للمعلمين خلال شهر أبريل

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن الأحد 10 أبريل يتم تدريب معلمي الرياضيات واللغة العربية حتى الخميس 14 أبريل، على أن يتم إقامة محاضرة تعريفية بالمنصة الأحد 10 أبريل.

وتتم موافاة الوزارة من إدارة التدريب بتمام حضور المعلمين وفق توزيعهم بالمدرسة ، مع توضيح عدد الحضور وفق عدد المحاضرات المستهدفة.