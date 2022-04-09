عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: مد فتح باب الترشح لتدريبات تسكين وظائف كادر المعلمين حتى26 مايو

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد فتح باب التقدم للترشح لتدريبات التسكين على وظائف المعلمين على موقع بيانات كادر المعلم حتى يوم الخميس 26 مايو 2022. 

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي ارسلته لجميع مديريات التربية والتعليم ، إن هذا القرار يأتي حرصا على الصالح العام للمعلمين وبناءا على توجيهات الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين

كانت وزارة التربية والتعليم  قد أطلقت منصة التدريب والتطوير المهنى الإلكترونية، لتدريب المعلمين

وأعدت وزارة التربية والتعليم فيديو يوضح طريقة دخول المعلمين على المنصة الإلكترونية لتدريب المعلمين.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طريقة الدخول على منصة لتدريب، كالتالي :

  • يتم كتابة رابط المنصة من خلال متصفح جوجل كروم
  • اضغط على زر تسجيل الدخول
  • اكتب البريد الرسمي الموحد للمعلم
  • ادخل كلمة المرور
  • يقوم المعلم بفتح الدورة التدريبية بالضغط على اسم الدورة
  • اضغط على محاضرة البث المباشر والانضمام الآن للمشاركة فى المحاضرة.

واشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه من المقرر أن يبدأ التدريب اعتبارًا من 10 إبريل حتى 14 إبريل 2022.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن يوم الأحد الموافق 10 أبريل 2022 سيتم تدريب معلمي الرياضيات واللغة العربية حتى الخميس 14 أبريل 2022.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول المحاضرات التدريبية للمعلمين خلال شهر أبريل

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن الأحد 10 أبريل يتم تدريب معلمي الرياضيات واللغة العربية حتى الخميس 14 أبريل، على أن يتم إقامة محاضرة تعريفية بالمنصة الأحد 10 أبريل. 

وتتم موافاة الوزارة من إدارة التدريب بتمام حضور المعلمين وفق توزيعهم بالمدرسة ، مع توضيح عدد الحضور وفق عدد المحاضرات المستهدفة. 

التربية والتعليم مد فتح باب التقدم التسكين المعلمين كادر المعلم Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقتول في حفرة خلف منزله.. العثور علي جثة زياد الطفل المتغيب بالإسماعيلية

فضح مجاملة المعزول لشقيق زوجته فقتلته الجماعة|25معلومة عن قضية الحسيني أبو ضيف

توقف طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي إثر وقوع حادث

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

الفلاحين: انخفاض أسعار الخضراوات تدريجيا خلال الأيام القليلة القادمة

سعر الذهب اليوم السبت 9-4-2022 في مصر للبيع والشراء

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 9 أبريل 2022

مرتضى منصور يدعو مجلس إدارة الزمالك لاجتماع طارئ.. تفاصيل

ترشيحاتنا

زيزو على القمة.. ترتيب هدافي الدوري المصري قبل انطلاق الجولة 13 اليوم

قصة زواج شمس من لاعب الزمالك الشهير ونجاتها من حادث سير

هل يجوز الفطر لمن يُديم السفر؟ وهل عليه القضاء أو الفدية؟

التعليم: مد فتح باب الترشح لتدريبات تسكين وظائف كادر المعلمين حتى26 مايو

قابل للزيادة.. الزراعة : 8500 جنيه سعر شراء محصول عباد الشمس

ماكرون أم لوبان.. من سيحظى بأصوات العرب والمهاجرين في الانتخابات الفرنسية؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيمن قيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

رمضان زمان.. العمرة بـ127 جنيه وأسعار المكسرات ولا في الخيال

بسبب مخالفة السرعة.. كلب يتلقى أغرب غرامة مرورية

رجل يفاجأ بثعبان ضخم ممدًا فوق أريكته|شاهد ما حدث

فيديو

أيمن قيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

فى ذكرى ميلاد عمر خورشيد.. رافق السادات فى اتفاقية السلام وعزف بالبيت الأبيض

ابن الوز عوام .. أحمد السعدني صحفيًا وفنانًا | فيديو جراف

منهم رحمة أحمد.. فنانون تركوا بصمات واضحة بـ رمضان 2022 |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ