القرش: الأسعار في منافذ وزارة الزراعة أقل بنسبة 25 % عن الأسواق.. فيديو

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الأسعار في منافذ وزارة الزراعة تقل بشكل كبير بنسبة قد تصل إلى 25 % أو 20 % مقارنة بسعر السوق.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"،: "هناك تنسيق يحدث مع جمعيتي أو مع وزارة التموين أو منافذ أمان أو مع منافذ وطنية ومختلف المنافذ لضخ كميات من الخضر وكل المنتجات ليكون بديل مناسب أمام المواطن المصري".

وأشار: "لولا المشروعات القومية التي قامت الدولة بتنفيذها لما تواجدت فكرة إتاحة السلع وليس ارتفاع أسعارها فقط، مؤكدا على توافر السلع والمنتجات الغذائية بالمنافذ التابعة للوزارة بشكل كبير، ولا يوجد عجز لأي سلعة بداخلها.



وأوضح: "العالم يواجه موجات تضخم عالميا فضلا عن تناقص الموارد وسلاسل الامداد، وبما ان الدولة المصرية جزء من العالم فبالتالي تأثرها بالأوضاع امر طبيعي".

وأردف: "لدينا 171 منفذ ثابت على مستوى الجمهورية والمنافذ المتحركة تكون تحت تصرف أجهزة الحكم المحلي لضخ المنتجات في الأماكن التي يكون فيها رغبة كبيرة للشراء ولكننا في فترة فاصل بين العروات".