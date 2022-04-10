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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد هزيمة مانشستر.. هجوم على كريستيانو بسبب تحطيم هاتف أحد المشجعين|فيديو

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

نتيجة الغضب بسبب الخسارة، تورط نجم الكرة الشهير «كريستيانو رونالدو» في حادثة صادمة أثناء خروجه من الملعب بعد هزيمة فريقه مانشستر يونايتد أمام فريق إيفرتون في مباراتهما بالدوري الإنجليزي.

اتهم أحد شهود عيان نجم كرة القدم البرتغالي «كريستيانو رونالدي» برمي وإتلاف هاتف محمول تابع لأحد مشجعي إيفرتون عقب الهزيمة يوم السبت في ملعب جوديسون بارك.

ووثقت اللقطات التي نشرها موقع EvertonHub، صورة لرونالدو غاضبًا وهو يقتحم النفق ويصفع الدرابزين الذي يفصل اللاعبين عن مشجعي الفريق، مما دفع اليونايتد للتحقيق في الواقعة.

ظهرت صورة لاحقة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر بقايا هاتف محمول تالف متناثر على الخرسانة، حيث ادعى شهود عيان أن الجهاز مملوك لمشجع شاب وقد حطمه رونالدو.

ووفقًا لشبكة سكاي سبورتس، فإن فريق مانشستر يونايتد على علم بالحادثة ويقومون حاليًا بالتحقيق في الأمر، لكن لم يتم الإدلاء بأية تصريحات رسمية عن الواقعة حتى الآن.

كان هدف «أنتوني جوردون» في الشوط الأول كافياً لمساعدة فريق توفيز Toffees في تحقيق فوز لا يقدر بثمن في معركتهم ضد اليونايتد.

واعترف المدرب المؤقت «رانجنيك» بعد المباراة بأن فريقه لا يستحق التأهل لأوروبا لكنه نفى التكهنات المتداولة حول مستقبله مع الفريق.

وقال: "يجب أن يكون اللاعبون أنفسهم حريصين على لعب كرة القدم الدولية، من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، يجب أن تكون قادرًا على اللعب والتسجيل في المرمى طوال الـ 95 دقيقة في مباراة كهذه".

وأضاف: "لا أعتقد أن هذا (الحديث عن مدير جديد) يجب أن يكون عذراً للخسارة، نحن مانشستر يونايتد، لدينا الكثير من اللاعبين الدوليين.. لا ينبغي أن يكون هناك أي عذر".

سيكون هناك مدير جديد الموسم المقبل. إذا تم الإعلان عن هذا الآن أو في غضون 10 أيام فلن يكون له تأثير.

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