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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برفقة عائلتها .. سيرين عبد النور تحتفل بـ عيد الشعنينة

صدى البلد

نشرت الفنانة سيرين عيد النور، صورة جديدة لها تجمعها مع عائلتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وعلقت سيرين عبد النور قائلة :  من أصعب التصويرات تصوير العائلة يوم الشعنينة يعني الحمد الله طلعلنا صورة للذكرة بعد جهد جهيد مع الاولاد وخاصةً كريستيانو فقعلي قلبي 😤 شوفو الصور بتعرفو شو قصدي، المهم #شعنينة_مباركة لكل يللي شعننو اليوم .

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كانت آخر أعمال الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، مسلسل "دانتيل" الذي عرض العام الماضي، من بطولة محمود نصر، زينة مكي، وسام فارس.

سيرين عبد النور من مواليد 21 فبراير 1977 وهي مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية، واشتهرت في العالم العربي بعد إصدارها ألبومها الغنائي “ليلة من الليالي” عام 2004، بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء؛ الباب الذي قادها إلى التمثيل والنجاح.

ولدت سيرين في العبادية قرب بيروت سنة 1977 من عائلة مسيحية، ودرست في مدرسة القديس كورييه، ثم سجلت في معهد لدراسة المحاسبة، بعد تخرجها في نوفمبر 1993 بدأت العمل في مجال عروض الأزياء.

 

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