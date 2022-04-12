غيث: تأمين السكن وتوفير المأوى من سبل تقليل الفقر في العالم

قال غيث، مقدم برنامج "قلبي اطمأن"، إن السكن كان من أول اهتمامات الإنسان منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى، فسكن الإنسان الكهوف وبيوت الطين والحجر، ثم بنى القرى والمدن، فأوجد حلولاً عمرانية هائلة غيرت شكل الأرض.

وأضاف غيث، خلال الحلقة العاشرة من برنامجه "قلبي اطمأن": “رغم أننا حققنا الكثير من التطور العمراني في وطننا العربي، إلا أن نسبة كبيرة من سكانه ما زالوا وكأنهم في بداية البشرية، يعيشون في عشوائيات، ومقابر، وكراتين، وعلى أرصفة الطريق”.

وأوضح مقدم برنامج "قلبي اطمأن": “مشاكل السكن في الوطن العربي نعرف حلولها ومفارقتها جميعاً، حيث نشيد المدن والأبراج، وبجانبها تنتشر العشوائيات، ونبني بيوتاً فخمة ولكن تجاور ناساً بلا سكن، بالإضافة إلى أن هناك دولا توفر لمواطنيها البيوت والأراضي، وأُخرى يعجز الفرد فيها عن تأمين مأوى له ولعائلته”.

وأكمل غيث قائلاً: "استطعنا أن نوجد الحلول لكل شيء، وبسطنا كل السبل، ولكن حتى الآن ما زال من الصعب علينا تأمين السكن، على الرغم من أنه حق إنساني مشروع في أغلب دساتير الدول، فإذا استمر الفساد والأطماع والمصالح الشخصية، واستمرت الحروب والنزاعات والفقر، فلن تُحل مشكلة السكن في وطننا العربي".

وعقب مقدم برنامج "قلبي اطمأن"، قائلاً: "تأمين السكن.. توفير المأوى.. تعمير الأرض.. من حلول تقليل الفقر في العالم".