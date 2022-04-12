شوبير عن تولي إيهاب جلال قيادة المنتخب: مستمر مع بيراميدز مباراتين قبل المهمة

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن تفاصيل تولي ايهاب جلال المدير الفني ل بيراميدز السابق ل قيادة المنتخب الأول.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:"ايهاب جلال سيستمر المباراتين القادمتين مع بيراميدز قبل تولي مسئولية تدريب المنتخب الوطني، مضيفا: محمد شوقى وعصام الحضرى غالبا مستمرين في الجهاز الفني لمنتخب مصر، ومعهم أحمد حسام مساعد إيهاب في بيراميدز هذه هي الصورة حتي الآن".

وقرر مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، تعيين إيهاب جلال مديراً فنياً لمنتخب مصر بعد التصويت من مجلس الإدارة على تعيين مدرب مصري.



واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، على استمرار كل من محمد شوقى وعصام الحضرى فى الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر، الذى سيتم إعلانه خلال الساعات المقبلة.

وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اجتماعا تكميليا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف المنتخب الوطني بعد إنهاء عقد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر بالتراضى، من أجل حسم هوية المدرب الجديد للمنتخب سواء مصريا أو أجنبيا.

ولجأ مجلس إدارة اتحاد الكرة للتصويت من أجل تحديد هوية المدير الفني القادم لمنتخب مصر، سواء مصريا أو أجنبيا، والبدء بعدها فى البحث عن c.v لاختيار الأفضل للمنتخب الذى يستعد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.