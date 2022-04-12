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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسن المستكاوي على تويتر: إيهاب جلال ليس مدربا تقليديا وتدريب المنتخب صعب

صدى البلد

أشاد الناقد الرياضي حسن المستكاوي، بالكابتن إيهاب جلال بعد تعيينه مديرا فنيا للمنتخب الوطني لكرة القدم.

وكتب عبر تويتر: “إيهاب جلال مدرب مصرى صاحب أسلوب وليس مدربا تقليديا .. وهو يتسلح بالعلم والمتابعة لكل ماهو جديد .، ولكن طريق تدريب المنتخب صعب جدا ونجاح أو عدم توفيق إيهاب مع أندية موضوع يختلف تماما في التقييم مع المنتخب لأنه سيواجه فرقا أقوى وأسرع واكثر لياقة وأكثر احترافا بخبرات أوروبية”.

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ميدو يدعم إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر: كلنا في ظهرك

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إيهاب جلال يتصدر تويتر بعد تعيينه مديرا فنيا للمنتخب.. ومغردون: يستحق الفرصة

وقرر مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم ، برئاسة جمال علام تعيين  إيهاب جلال مديراً فنياً لمنتخب مصر بعد التصويت من مجلس الإدارة على تعيين مدرب مصري.


واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على استمرار كل من محمد شوقى وعصام الحضرى فى الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر، الذى سيتم إعلانه خلال الساعات المقبلة.


وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اجتماعا تكميليا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف المنتخب الوطني بعد إنهاء عقد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر بالتراضى، من أجل حسم هوية المدرب الجديد للمنتخب سواء مصريا أو أجنبيا.

ولجأ مجلس إدارة اتحاد الكرة للتصويت من أجل تحديد هوية المدير الفني القادم لمنتخب مصر، سواء مصريا أو أجنبيا، والبدء بعدها فى البحث عن c.v لاختيار الأفضل للمنتخب الذى يستعد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

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