وكيل تعليم بورسعيد يستقبل أعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين لعقد الاجتماع الشهري

إستقبل الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد أعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين لمحافظة بورسعيد و ذلك لعقد الإجتماع الدورى الشهرى بمكتبه بديوان المديرية.

مجلس آباء وأمناء بورسعيد يناقش مع وكيل الوزارة مستجدات امتحان البابل شيت لطلاب الإعدادية.

وقد حضر هذا الإجتماع الأستاذ الدكتور عاطف علم الدين رئيس المجلس فى بورسعيد ونائبه المستشار محمد الصواف و الدكتور محمد الفرماوى رئيس مجلس إدارة بورفؤاد التعليمية و الدكتور عبد العزيز حمدى رئيس مجلس إدارة جنوب التعليمية والأستاذ محمد حماد رئيس مجلس إدارة شمال التعليمية.

مجلس آباء وأمناء بورسعيد يناقش مع وكيل الوزارة مستجدات امتحان البابل شيت لطلاب الإعدادية.

كما حضر الأستاذ سليمان عبد العزيز رئيس مجلس إدارة بحر البقر التعليمية والأستاذ سامى الرشيدى رئيس مجلس إدارة شرق التعليمية و الأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام إدارة الشئون التنفيذية والأستاذة آمال عوض موجه عام التربية الإجتماعية و الأستاذة مها الشرنوبى موجه أول التربية الإجتماعية.

مجلس آباء وأمناء بورسعيد يناقش مع وكيل الوزارة مستجدات امتحان البابل شيت لطلاب الإعدادية.

وأكد الدكتور أكرم المدير التنفيذى لمجلس أمناء محافظة بورسعيد أن الإجتماع ناقش مستجدات الأمور على الساحة التعليمية بالمحافظة و منها إمتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البابل شيت والتصحيح المميكن للفصل الثانى من العام الدراسى الحالى الأمر الذى لاقى قبول وإستحسان المجلس.

مجلس آباء وأمناء بورسعيد يناقش مع وكيل الوزارة مستجدات امتحان البابل شيت لطلاب الإعدادية.

وقال وكيل تعليم بورسعيد أن الحضور قد إستعرضوا محضر إجتماع المجلس السابق للتصديق عليه من قبل الأعضاء وكذلك مناقشة تنفيذ معسكرا للطلاب الأيتام خلال شهر رمضان الكريم وتكريم الطلاب الفائزين بمراكز متقدمة فى مسابقات التربية الإجتماعية والإتحادات الطلابية.

وأضاف الدكتور أكرم أن مجلس أمناء المحافظة جزء لايتجزأ من العملية التعليمية ودائما ما يسعى تعليم بورسعيد لمد أواصر التعاون المثمر والتواصل المباشر مع كامل أعضاء المجلس لضمان الإرتقاء بالعملية التعليمية فى بورسعيد متمنيا التوفيق للجميع.