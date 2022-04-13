رئيس مياه البحيرة يتفقد مسبك وورش الشركة

تفقد اللواء مهندس محمد سعيد نشات رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيره، ورش ومسبك الشركه لمتابعة مراحل الانتاج المختلفه.



واجرى اللواء محمد سعيد نشأت جوله تفقديه بمواقع المسبك المختلفه وشاهد خلالها عمليه الصب وتصنيع بعض النماذج وعمليه اختبار وتشطيب المنتجات المختلفه من قطع المسبوكات.



وافاد نشأت ، ان الشركه تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير قطع الغيار المصنوعه من الزهر الرمادي والنحاس اللازمه لاعمال الصيانه والتشغيل لشبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي للشركه والشركات الشقيقه.

واوضح ان مسبك الشركة لصهر وتشكيل المعادن من الزهر والنحاس مطابق للمواصفات القياسيه المصريه والبريطانيه حيث اصبحت الشركه كيان كبير ورائد في هذه المجالات .



و صرح المهندس محمود عبد اللاه ،

رئيس قطاع الخدمات الفنيه بالشركه، انه تم تطوير الانتاج من الزهر الرمادي وتطوير خطوط الانتاج حيث يصل انتاج المسبك من الظهر الرمادي في حدود 1000 طن سنويا بالإضافة الي صناعة طلمبات المياه.

