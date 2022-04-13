مصرع طفل أسفل عجلات سيارة في سوهاج

لقي طفل لم يبلغ من العُمر سوى 3 سنوات، مصرعه أسفل عجلات سيارة، اصطدمت به أثناء لهوه أمام منزله، بمركز ساقلتة شرق محافظة سوهاج.

وتعود احداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلتة، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول الطفل (عبد الرحمن. ا. ا - 3 سنوات - ويقيم بناحية دائرة مركز ساقلتة)، مصاب بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالبطن، وتوفي أثناء إجراء الإسعافات اللازمة لحالته الصحية.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والده المدعو (الجمل. ا. م - 43 سنوات - عامل - ويقيم بذات الناحية)، قرر أنه أثناء لهو نجله أمام المنزل إصطدمت به سيارة قيادة المدعو (محمود. م. م - 29 سنة - سائق - ويقيم دائرة المركز)؛ ما أدى لإصابته التي أودت بحياته وإتهم قائد السيارة بالتسبب في ذلك.

وأفاد قائد السيارة بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه فوجئ بالطفل المذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.