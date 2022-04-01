تهشم في الجمجمة.. التصريح بدفن مسنة سقطت من شرفة شقتها بالسيدة زينب

أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الجمعة ، بتصريح دفن مسنة سقطت من شرفة شقتها بالطابق الخامس، وذلكعقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي ملابسات الواقعة.

وكان قسم شرطة سيدة زينب تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط سيدة من عقار سكنى بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلرجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تدعى "ز.ر"، 60 سنة أسفل عقار سكنى، إثر إصابتها بتهشم فى الجمجمةوكسور وكدمات متفرقة بجسدها إثر سقوطها من الطابق الخامس، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.