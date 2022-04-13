ضياء السيد : موسيماني لم يظلم كهربا |فيديو

قال ضياء السيد، المدرب المساعد بالجهاز الفني السابق لمنتخب مصر، إن موسيمانى لم يظلم كهربا وانا ضد فكرة ان مدرب يظلم لاعباً، وأتمنى من كهربا أن يظهر قدرته، في الملعب.

وأضاف ضياء السيد، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس في رمضان"، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن رمضان صبحي لم يظلم نفسه، لأنه أكد في اكثر من مرة أنه صاحب القرار، لذا يتحمل تبعات قراره.

وتابع المدرب المساعد بالجهاز الفني السابق لمنتخب مصر، أن محمود الخطيب شرفت أنه لعبت معه في آخر 5 سنوات في الملعب، وهو ورئيس مجلس ادارة ناجح في النادى الأهلي.

وأشار ضياء السيد، إلى أنه خلال انتخابات النادي الأهلي، كان زوج ابنتي بقائمة محمود طاهر، لذا قمت بدعمه، مؤكدا أن هناك انباء تم تداولها بعد فوز محمود الخطيب برئاسة الأهلي بأنه سيتم منعي من العمل بالنادي، وهو لا اساس له من الصحة.

