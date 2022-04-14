لماذا ارتفع معدل التضخم في مصر؟ خبراء الاقتصاد يجيبون

ارتفع معدل التضخم في مصر خلال مارس 2022 بنحو 2.4% مقابل فبراير 2022، كما ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 12.1% لشهر مارس 2022 مقابل 4.8% لنفس الشهـر من العام السابق.

وأوضح خبراء الاقتصاد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أسباب ارتفاع معدل التضخم في مصر، مشيرين إلى أن السبب الرئيسي يرجع إلى ارتفاع المستوى العام لـ الأسعار على مستوى العالم.

وقال علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن ارتفاع معدل التضخم في مصر يعود إلى العديد من العوامل العالمية والمحلية.

وأضاف علي الإدريسي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع معدل التضخم في مصر جاء متأثرا بارتفاع التضخم على المستوى العالمي، إضافة إلى تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وأيضا ارتفاع تكلفة الحصول على الغذاء وارتفاع تكلفة الاستيراد.

وأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع إلى أن الدولة تسعى جاهدة للسيطرة على معدل التضخم ورفع العبء عن المواطن من خلال تقلل تكاليف الإنتاج وضبط السوق ومحاربة المخالفات وجشع بعض التجار.

وقال محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن السبب الرئيسي في ارتفاع معدل التضخم في مصر يعود بشكل أساسي إلى أزمة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا جراء الحرب الروسية الأوكرانية، ومن ثم انتقال تبعات هذه الأزمة إلى الاقتصاد المصري بعد الارتفاع الملموس عالميا في أسعار القمح والذرة والزيوت والأعلاف وكذلك المعادن.

وأضاف محمد راشد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع سعر القمح تسبب في ارتفاع أسعار الخبز الحر، وكذلك كل المخبوزات المصنعة من القمح.

وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف: “كما أن ارتفاع أسعار الذرة والأعلاف انعكس على ارتفاع أسعار البيض والدواجن واللحوم ومنتجات الألبان بجميع أشكالها، مما انعكس أيضا على ارتفاع أسعار الأسماك باعتبارها سلعة بديلة للدواجن واللحوم، وبالتالي ارتفاع أسعار كل هذه السلع السابق ذكرها كان كفيلا بارتفاع أسعار بقية السلع الأخرى”.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مارس 2022، بنحو 2.4 % عن شهر فبراير 2022.

وبحسب بيان الجهاز، ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (11.0%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (7.0%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (6.2%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.0%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (4.2%)، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (2.3%)، ومجموعة الدخان بنسبة (2.0%)، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (32.7%)، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (6.1%)، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (-2.9%).

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 12.1% لشهر مارس 2022، مقابل 4.8% لنفس الشهـر من العام السابق.