شهر الخير.. أهالي نقادة بقنا يفتتحون مسجد الرحمة بمائدة إفطار جماعي| شاهد

افتتح أهالى مدينة نقادة جنوب قنا ، أعمال إحلال و تجديد مسجد الرحمة، مع انطلاق تكبيرات صلاة المغرب، وسط حضور جماهيرى حاشد من أهالى المدينة والقرى المحيطة.

صاحب افتتاح المسجد، تنظيم مائدة إفطار جماعى للمشاركين فى فعاليات الافتتاح، ابتهاجاً بافتتاح المسجد، وبشهر رمضان المبارك، فيما بادر الأهالى والأطفال بتوزيع الحلوى على المشاركين فى حفل الافتتاح التمهيدى.

قال الشيخ ابراهيم محمد كمال، امام وخطيب مسجد الرحمة بنقادة ، إن المسجد كان آيلا للسقوط، فتم اتخاذ قرار بإحلال وتجديد المسجد حرصاً على المصلين، و جمعنا وقتها ٧٠ ألف جنيه، لكنها انتهت فى أعمال الهدم و إزالة المبنى القديم، وبهمة عالية من الأهالى استطعنا تدبير مبلغ وصل لأكثر من ٢ مليون جنيه قيمة أعمال الاحلال والتجديد التى شهدها المسجد.

وأضاف كمال، أن أعمال التجديد لم تستغرق أكثر من ٨ أشهر، و بمجرد الانتهاء من التشطيبات النهائية، أخطرنا مديرية الأوقاف والأجهزة الرسمية التى وافقت على الافتتاح الرسمى يوم الجمعه ١٤ من رمضان الموافق ١٥ من أبريل، لافتاً إلى أن المسجد يقع على مساحة ١٧٥ مترا و مكون من بدروم و طابقين مجهزين بأحدث التجهيزات.

وأشار الشيخ عبدالناصر مناع، واعظ بمنطقة وعظ قنا ، إلى أن افتتاح المسجد شهد مشاركة واسعة من أهالى مركز نقادة و المحبين من المناطق المجاورة، حباً فى افتتاح بيوت الله ، كما شهد الافتتاح تنظيم مائدة إفطار احتفالاً بافتتاح المسجد و حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح مناع، أن الافتتاح التمهيدى للمسجد جاء مساء اليوم لمشاركة الأهالى فرحتهم بالمسجد بعد أعمال الاحلال والتجديد، و سوف يتم الافتتاح للمسجد غداً بحضور قيادات الأوقاف و عدد من القيادات التنفيذية، بجانب مشاركة أهالى المدينة .

يذكر أن مسجد الرحمة كان يحمل اسم مسجد" الشبان المسلمين" قبل أعمال الاحلال و التجديد التى شهدها المسجد منذ ثمانية أشهر، كما أنه من المساجد القديمة بمدينة نقادة والتى تحظى بحضور كبير من المصلين لوجوده فى منطقة تتوسط المدينة.

افتتاح مسجد الرحمة

افتتاح مسجد الرحمة

افتتاح مسجد الرحمة