لعدم اتباعهم شروط السلامة المهنية.. محافظ قنا يوقف 3 مهندسين عن العمل

قرر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إيقاف 3 مهندسين عن العمل وتحويلهم للتحقيق، لوجود بعض الملاحظات فى الاعمال الاعتيادية غير مطابقة للمواصفات الفنية.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ قنا، بمشروع إنشاء المجزر الآلي بمدينة قفط ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي، للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية من أجل الحفاظ على سلامة العاملين بالمشروع ، فى إطار المتابعة المستمرة و الدورية وتقييم الأداء للمشروعات التى يجرى تنفيذها ضمن البرنامج.

رافقه خلال الجولة، حسام طلبه، وكيل وزارة القوى العاملة، و محمد موسى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط والمهندسة حنان يوسف، مدير عام ادارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة واللجنة المشكلة من إدارتي "التخطيط العمراني والبيئة" بالمحافظة، و إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بقنا.



كما وجه محافظ قنا ، مسئولى الشركة المنفذة بضرورة تسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وفقاً للخطط الزمنية المحددة لها والمواصفات الفنية المقررة مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية لضمان سلامة وصحة ظروف العمل للعاملين بالمشروع، وذلك من خلال المعايير الموضوعة والالتزام بقواعد ولواﺋﺢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ في مكان اﻟﻌﻤﻞ وتطبيقها على ارض الواقع.



وقال الداودى، إن المشروع يقام على مساحة 4200 متر بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 6 مليون جنيه، ويخدم مركز قفط ومنطقة جنوب المحافظة، يهدف الحفاظ على صحة المواطنين من خلال اتباع الأساليب الصحية في الذبح و إنتاج لحوم صحية آمنة.

وأضاف محافظ قنا ، بأن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر سيجنى المواطن القنائى ثمارها، خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك بعد اكتمال منظومة التنمية المستهدفة التى تواصل الأجهزة التنفيذية الليل بالنهار لدعم نجاحها، لتحقيق رضا المواطنين.

و أشار محافظ قنا ، إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 1700 مشروع ضمن البرنامج خلال العامين الماضيين ، استفاد منها حوالى 2.6 مليون مواطن ساهمت فى خفض معدلات البطالة من 11% إلى 4.8% طبقا للكتاب الصادر من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2020 ، كما إرتفع ترتيب المحافظة في معدلات التنمية بين محافظات الجمهورية من المركز 26 إلى مرحلة متقدمة.



تفقد مشروعات التنمية المحلية

تفقد مشروعات التنمية المحلية

تفقد مشروعات التنمية المحلية

تفقد مشروعات التنمية المحلية

تفقد مشروعات التنمية المحلية