محافظ قنا يعلن خلو مستشفيات قنا من مصابي كورونا

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، خلو مستشفيات المحافظة من أى مرضى مصابين بفيروس كورونا، و أن جميع نتائج تحاليل عينات PCR لفحص فيروس كورونا سواء للحالات المشتبهه أو المسافرين جاءت جميعها سلبية على مدار الـ15 يوما الماضية .



وأضاف "الداودي"، أن ارتفاع نسب التطعيم للمواطنين بالجرعات الأولى والثانية والتنشيطية، ساهمت بنصيب كبير فى خلو مستشفيات المحافظة من مرضى فيروس كورونا.

وأكد محافظ قنا، استمرار الفرق الطبية فى أداء واجبها الوطنى فى وصول اللقاح إلى جميع المواطنين من أبناء المحافظة.

وقال الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بـ قنا ، إن الدعم المستمر من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان واللواء أشرف الداودي محافظ قنا كان له دور كبير في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة في تخطي تلك المرحلة العصيبة.

ودعا وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، مثمناً دور الفرق الطبية من جنود الجيش الأبيض في التعامل مع أزمة كورونا وتحقيق إنجازات غير مسبوقة، والتى ساهمت منذ اللحظة الأولى للجائحة.