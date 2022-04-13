عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يعلن خلو مستشفيات قنا من مصابي كورونا

صدى البلد

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، خلو مستشفيات المحافظة من أى مرضى مصابين بفيروس كورونا، و أن جميع نتائج تحاليل عينات PCR لفحص فيروس كورونا سواء للحالات المشتبهه أو المسافرين جاءت جميعها سلبية على مدار الـ15 يوما الماضية . 


وأضاف "الداودي"، أن ارتفاع نسب التطعيم للمواطنين بالجرعات الأولى والثانية والتنشيطية، ساهمت بنصيب كبير فى خلو مستشفيات المحافظة من مرضى فيروس كورونا.

 

محافظ قنا يفاجئ أسواق قوص لضبط حركة البيع والشراء

خلال الأسبوع الأول لحصاد القمح.. صوامع وشون قنا تستقبل 735 طنا من المزارعين

 

وأكد محافظ قنا، استمرار الفرق الطبية فى أداء واجبها الوطنى فى وصول اللقاح إلى جميع المواطنين من أبناء المحافظة.

وقال الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بـ قنا ، إن الدعم المستمر من  الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان واللواء أشرف الداودي محافظ قنا كان له دور كبير في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة في تخطي تلك المرحلة العصيبة.

ودعا وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، مثمناً دور الفرق الطبية من جنود الجيش الأبيض في التعامل مع أزمة كورونا وتحقيق إنجازات غير مسبوقة، والتى ساهمت منذ اللحظة الأولى للجائحة.

قنا كورونا مستشفيات قنا فيروس كورونا الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البابا تواضروس يطالب بالشفافية في حالات الاختفاء .. وضبط المنشور في الصحف والقنوات

فضحته الابتسامة بعد المكالمات.. زوجة الابن تكشف مراهقة الزوج وحماتها تطلب الخلع

قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي والرجاء المغربي بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

غلق محل كشري شهير في مدينة نصر لإدارته بدون ترخيص

3 رصاصات في قدمه.. وزيرة الهجرة تطمئن على المصري المصاب في حادث مترو بروكلين

429 مليون دولار.. سويسرا تفرج عن أموال مبارك المجمدة منذ 11 عاما

الأرصاد تُحذر: استمرار انخفاض درجات الحرارة لـ تصل إلى 13 مئوية

بعد قرار زيادة المعاشات.. تعرف على إمكانية الجمع بين زيادة المعاش والعلاوة

موضوعات متعلقة

محافظ قنا يفاجئ أسواق قوص لضبط حركة البيع والشراء

خلال الأسبوع الأول لحصاد القمح.. صوامع وشون قنا تستقبل 735 طنا من المزارعين

مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 في انقلاب ميكروباص على طريق نجع حمادي

محافظ قنا يشارك 100 عامل نظافة حفل إفطار بالنادي الاجتماعي

قنا تفتتح موسم توريد القمح باستلام 240 طنا لموسم 2022

تسليم 30 ألف شنطة مواد غذائية من الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية بقنا

بعد استدراجه إلى زراعات القصب.. إحالة قاتل طفل الجرجير إلى فضيلة المفتى

محافظ قنا يستقبل 90 مواطنا من مختلف مراكز المحافظة للاستماع إلى شكواهم

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يوجه بالتنسيق مع السودان لتطوير هيئة وادي النيل للملاحة البحرية|فيديو

بث مباشر.. أجواء شعائر صلاة التراويح من مسجد النور بالعباسية

الأرصاد: طقس الغد ربيعي معتدل نهارًا بارد ليلًا والعظمى بالقاهرة 26

وفاء عامر: سعيدة بعرض مسلسل بيت الشدة على "صدى البلد" |خاص

تصوير جوي لأعمال تنفيذ الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر

تصدّعات .. خبير: تسريبات تكشف عدم تحمّل جسم سد النهضة الملء الثالث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

فيديو

رحمة أحمد في حوار لـ صدى البلد : مخرج الكبير وراء ترشيحي لـ دور مربوحة | وأحتاج للتأني والتفكير بعد نجاح الشخصية

راتب شهري ضخم.. تفاصيل التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر|فيديوجراف

المنفذ أصاب 16 ومازال هاربا.. تفاصيل إطلاق نار بمترو بروكلين في نيويورك "فيديوجراف"

إصابة مصريين .. تفاصيل الهجوم على محطة مترو في نيويورك ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ