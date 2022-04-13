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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ مركز خدمي حضاري في قنا

صدى البلد

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية التضامن الاجتماعى، ومؤسسة تروس مصر للتنمية، لتنفيذ مشروع مجمع " وش السعد " الحضارى بمدينة نقادة ، للقضاء علي العشوائيات وتوفير الخدمات الأساسية فى القرى الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك بحضور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، و المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام للمحافظة، و حسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى، و هند عبدالمجيد، المدير التنفيذي للمؤسسة ، ورشا مغازى، مدير البرامج بالمؤسسة وحسانية محسب، مدير جمعية تنمية المجتمع بنقادة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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وقال محافظ قنا ، إن توقيع البروتوكول يأتي فى إطار حرص المحافظة على تنفيذ عدد من البرامج المشتركة للمساهمة في تطوير جودة الحياة من خلال المشروعات التنموية التي ترسخ لقيمة العمل التطوعي وتقديم الخدمات الأساسية فى المناطق الأكثر احتياجاً تماشيًا مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

و أكد محافظ قنا ، أهمية دور منظمات المجتمع المدنى و التعاون جنباً إلي جنب مع القطاع الحكومى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .
وأضاف الداودى، بأن مجمع " وش السعد " الحضاري سوف يضم فصول محو أمية، وحضانات ، وصالة ألعاب رياضية، و قاعة للمناسبات ، وسوق مواشي ، ومسرح للشباب ، وصوب زراعية ، و مناحل و يستفيد منع أكثر من 150 مواطن .
أوضح حسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى، بأن فكرة إنشاء مشروع "وش السعد" كنموذج شامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية جاءت من خلال تجميع الباعة الجائلين والتجار و أصحاب الورش بمختلف منتجاتهم في منطقة واحدة مما يسهم في حل مشكلة عشوائية الأسواق، وذلك تماشيًا مع رؤية الدولة في القضاء علي العشوائيات وبناء نظم متحضرة لتسهيل حياة المواطنين اليومية على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى وتنمية القري الفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية خاصة فى محافظات صعيد مصر.

 

كما أشارت المدير التنفيذي للمشروع، إلى أن مجمع "وش السعد" يهدف إلى تقديم نموذج حضاري متكامل ومستدام يحقق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للقري الأكثر احتياجًا من خلال ربط الناحية الاقتصادية والاجتماعية بالناحية الثقافية والترفيهية بمشاركة كافة الشرائح المجتمعية بالقرى الأكثر احتياجا، تماشيًا مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

 

توقيع بروتوكول تعاون
توقيع بروتوكول تعاون
توقيع بروتوكول تعاون
قنا نقاده العشوائيات وش السعد مشروع حضاري التضامن الاجتماعي

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