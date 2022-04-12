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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنا تفتتح موسم توريد القمح باستلام 240 طنا لموسم 2022

توريد القمح المحلى
توريد القمح المحلى

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، بدء موسم توريد القمح المحلي بالمحافظة لموسم 2022، وسط متابعة دورية لأعمال توريد القمح إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أى معوقات. 
وقال محافظ قنا ،  تم اليوم استلام 240 طن قمح محلي، حيث تم الإستعداد لاستقبال موسم توريد القمح بتجهيز 4 صوامع و 6 شوّن و مركزىّ تجميع وبانكر لإستقبال القمح بإجمالى سعة تخزينية تصل إلى 228 ألف طن.

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وأوضح الداودى، بأن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز محافظة قنا بلغت 101 ألف فدان. 

و أشار محافظ قنا ، إلى أنه سوف يتم صرف حافز توريد للمزارعين موردي القمح المحلي موسم حصاد عام 2022 بقيمة 50 جنيه وحافز تسويق ونقل بقيمة 15 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، ما يعكس اهتماما كبيرًا من قبل الدولة بالفلاح المصري عبر دعمه وخدمته وتأمين السلع الاساسية خاصة الخبز والذى يعد واجباً أساسياً على الدولة.

قال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ، إن المحافظة نجحت خلال موسم توريد القمح العام الماضى فى إستلام 173 الف و 500 طن قمح ، ومن المتوقع هذا الموسم توريد 200 ألف طن ، و أن وسائل التخزين آمنة تماماً وتضمن الحفاظ على جودة وسلامة الغلال لفترات طويلة.

 

توريد القمح المحلى
توريد القمح المحلى
توريد القمح المحلى
توريد القمح المحلى
توريد القمح المحلى
توريد القمح المحلى
توريد القمح المحلى
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