عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسليم 30 ألف شنطة مواد غذائية من الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية بقنا

تسليم مواد غذائية
تسليم مواد غذائية بقنا

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، استلام الدفعة الأولى من شنط المواد الغذائية المقدمة من وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ومدن المحافظة بمناسبة شهر رمضان الكريم.

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام لمحافظة قنا ، و الشيخ ماهر على جبر، وكيل وزارة الأوقاف، و حسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى. 

بعد إحلال وتجديد الشبكات.. مياه قنا تنتهى من رفع كفاءة شوارع منطقة الكنوز

تسليم عقود تمويل متناهي الصغر لـ 6 جمعيات أهلية بقنا بـ 12 مليون جنيه

إطلاق اسم البرلماني حمدي أبوقريع على مدرسة نجع العرب الابتدائية بقنا ..صور

جامعة جنوب الوادي تتقدم 52 مركزا في التصنيف الإسباني «Scimago» للأداء البحثي

كامل الوزير ومحافظ قنا يتفقدان مسار القطار الكهربائي السريع بنطاق المحافظة

أول منشدة دينية فى قنا: بدأت الإنشاد منذ 20 عاماً من بوابة الإذاعة المدرسية ..شاهد

بتكلفة 1.5مليون جنيه.. محافظ قنا: تركيب ٥٤٠ وصلة مياه للمنازل بالقرى الأكثر احتياجًا

أثنى محافظ قنا ، على الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف تحت قيادة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في توفير السلع الغذائية واللحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية الاجتماعية لتوفير المواد والسلع الغذائية لهم، ضمن فاعليات مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بـ قنا ، بأن المديري استلمت ٣٠٨٤٠ شنطة مواد غذائية بإجمالى ٦٢ طن أرز و٦٢ طن سكر، سوف يتم تسليمهم  إلى مديرية التضامن الإجتماعى لتوزيعها على الأسر المستحقة من أجل توفير الحماية المجتمعية، لافتاً إلى أنه خلال الأربعين يوما الماضية استلمت المديرية ١٤ طن لحوم ضمن مشروع صكوك الإطعام وتم توزيعها علي المستحقين من خلال مديرية التضامن الاجتماعى.

وأضاف وكيل مديرية التضامن الاجتماعى، بأنه تم تحديد الأسر التى سيتم توزيع شنط المواد الغذائية عليها من خلال قواعد البيانات المسجلة بالمديرية وسيتم البدء فى توزيع الكميات على إدارات ووحدات التضامن الإجتماعى بالمدن و القرى تمهيداً لتوزيعها على المستحقين.

 

تسليم مواد غذائية بقنا
تسليم مواد غذائية بقنا
تسليم مواد غذائية بقنا

 

تسليم مواد غذائية بقنا
تسليم مواد غذائية بقنا
قنا الأوقاف الأسر الاولى بالرعاية مواد غذائية التضامن شنط مواد غذائية اخبار محافظة قنا محافظة قنا شهر رمضان وزارة الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسباب مفاجئة.. ما السر وراء استبعاد حسام حسن من تدريب منتخب مصر ؟

مستجدات ملف المياه.. التعلية والملء الثالث مغامرة.. واحتمال غرق سد النهضة

قرار نهائي .. إيهاب جلال مديرا فنيا لـ منتخب مصر

الأومليت بـ990 جنيها .. فاتورة سحور تثير غضب السوشيال ميديا

هيئة سلامة الغذاء: سحب عينات الأندومي للتأكد من صحة المنتج وليس لاتهامه

للمرة الثانية.. سيارات الإطفاء تحاصر حريقا بجهاز مدينة حدائق اكتوبر.. صور

3 تصريحات لـ حسام حسن عن محمد صلاح.. هل تُبعده عن تدريب منتخب مصر ؟

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

موضوعات متعلقة

بعد استدراجه إلى زراعات القصب.. إحالة قاتل طفل الجرجير إلى فضيلة المفتى

محافظ قنا يستقبل 90 مواطنا من مختلف مراكز المحافظة للاستماع إلى شكواهم

بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة وكلية الصيدلة بقنا لتدريب الصيادلة الجدد

أول منشدة دينية فى قنا: بدأت الإنشاد منذ 20 عاماً من بوابة الإذاعة المدرسية ..شاهد

محافظ قنا يؤدي واجب العزاء لأسر شهيدي شركة مياه الشرب والصرف الصحي

بعد إحلال وتجديد الشبكات.. مياه قنا تنتهى من رفع كفاءة شوارع منطقة الكنوز

تسليم عقود تمويل متناهي الصغر لـ 6 جمعيات أهلية بقنا بـ 12 مليون جنيه

إطلاق اسم البرلماني حمدي أبوقريع على مدرسة نجع العرب الابتدائية بقنا ..صور

ترشيحاتنا

سنن مهجورة في رمضان .. 10 أعمال نبوية هجرها البعض وتنقص أجر الصيام

بقيمة 217 مليون دولار..فرنسي يتبرع بـ جائزة يانصيب لإنقاذ كوكب الأرض

باستثناء حالتين .. تعرف على عقوبة التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي

تنهي هيمنة القطب الواحد|3 سيناريوهات تحكم علاقة روسيا بالصين.. وهذا موقف العرب

الصدمة.. رجل يهدد زوجته ويجبرها على الإجهاض بالإكراه| فيديو

مشروع قانون جديد| حبس وغرامة 30 ألف جنيه حال عدم تسجيل المواليد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.. صور

نيللي كريم في حوار لـ صدى البلد: الهجوم على "فاتن أمل حربي" غير مبرر.. والمتربصين لم يشاهدوا حلقات المسلسل

بعد عرض عشر حلقات.. الاختيار وجزيرة غمام الأقرب لـ الأفضل فى رمضان

زوزو شكيب.. كانت تقرأ القرآن بالفرنسية.. واختارتها الملكة نازلي وصيفة لها

فيديو

جشع التجار واحتكار السلع.. أسباب ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة

توزيع عظام عجل على فقراء أبيس بالإسكندرية.. التفاصيل الكاملة للأزمة بالفيديو

علاقات متعددة في الوسط الفني.. أحمد صلاح حسني يفتح خزينة أسراره.. فيديوجراف

سبب اعتزال توفيق عبد الحميد التمثيل بعد العمل مع ريهام حجاج؟.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

اﻟﻤﺰﻳﺪ