تسليم 30 ألف شنطة مواد غذائية من الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية بقنا

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، استلام الدفعة الأولى من شنط المواد الغذائية المقدمة من وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ومدن المحافظة بمناسبة شهر رمضان الكريم.

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام لمحافظة قنا ، و الشيخ ماهر على جبر، وكيل وزارة الأوقاف، و حسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى.

أثنى محافظ قنا ، على الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف تحت قيادة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في توفير السلع الغذائية واللحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية الاجتماعية لتوفير المواد والسلع الغذائية لهم، ضمن فاعليات مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بـ قنا ، بأن المديري استلمت ٣٠٨٤٠ شنطة مواد غذائية بإجمالى ٦٢ طن أرز و٦٢ طن سكر، سوف يتم تسليمهم إلى مديرية التضامن الإجتماعى لتوزيعها على الأسر المستحقة من أجل توفير الحماية المجتمعية، لافتاً إلى أنه خلال الأربعين يوما الماضية استلمت المديرية ١٤ طن لحوم ضمن مشروع صكوك الإطعام وتم توزيعها علي المستحقين من خلال مديرية التضامن الاجتماعى.

وأضاف وكيل مديرية التضامن الاجتماعى، بأنه تم تحديد الأسر التى سيتم توزيع شنط المواد الغذائية عليها من خلال قواعد البيانات المسجلة بالمديرية وسيتم البدء فى توزيع الكميات على إدارات ووحدات التضامن الإجتماعى بالمدن و القرى تمهيداً لتوزيعها على المستحقين.

تسليم مواد غذائية بقنا

تسليم مواد غذائية بقنا

تسليم مواد غذائية بقنا

تسليم مواد غذائية بقنا