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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كامل الوزير ومحافظ قنا يتفقدان مسار القطار الكهربائي السريع بنطاق المحافظة

وزير النقل يعاين
وزير النقل يعاين نقاط القطار السريع بقنا

أجرى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة داخل دائرة محافظة قنا بداية من أبوتشت شمالا، حتى حدود مدينة طيبة بمحافظة الأقصر جنوباً، لتفقد مسار الخط الثاني للقطار الكهربائى السريع "أكتوبر / أسوان" والذي يبلغ طوله 925 كم.

وعاين وزير النقل برفقة المحافظ عدة نقاط لمسار القطار والمواقع المقترحة لإقامة المحطات ، ونقاط عبور القطار أعلى نهر النيل.

وشارك في الجولة كل من: حازم عمر  نائب محافظ قنا ، و النائب فتحى قنديل ، والنائب محمد طايع ، و النائب محمد احمد الجبلاوى ، و النائب أشرف أبوالفضل ، والنائبة سناء الحسانى ، أعضاء مجلس النواب ، والنائب أحمد عبدالماجد، عضو مجلس الشيوخ.

 

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 كما عاين وزير النقل و محافظ قنا ، موقع ورشة العمرة الجسيمة والمحطة التبادلية للخطين الثانى "أكتوبر /أسوان" ، والثالث " سفاجا الغردقة/ قنا /الأقصر".

وأكد وزير النقل، أنه سيتم مراعاة إنشاء محطات الركاب فى المناطق كثيفة السكان ومناطق التقاطعات مع محاور النيل، لخدمة سكان محافظات الصعيد،  لافتاً إلى أن السرعة التصميمية للشبكة تصل إلى 250 كم / س والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ س ، والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة ، وقطارات نقل البضائع 120 كم / ساعة.

و أضاف وزير النقل ، أن عدد القطارات الكهربائية السريعة المقرر تشغيلها على هذا الخط تصل إلى 20 قطارًا، والقطارات الكهربائية الإقليمية 48 قطارًا ، و 20 جرارا لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالى يغطى مصروفات التشغيل والصيانة فيما بعد.

وأكد أن الهدف من تنويع الوحدات المتحركة " سريعة وإقليمية" هو توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل، مع تقديم خدمة متميزة للركاب . 

وأوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع عقد الخطين الثاني والثالث مع شركة سيمنز العالمية ضمن خطة وزارة النقل لإنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع مكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالى أطوال حوالي 2000 كم منها حوالي 1400 كم لخدمة الصعيد وذلك بالتوازي مع التطوير الجاري لشبكة السكك الحديدية القائمة حالياً بطول 10آلاف كم.

و أشار وزير النقل ، إلى أن منظومة القطار الكهربائى السريع الصديقة للبيئة ستمثل نقلة نوعية هائلة فى وسائل النقل الاخضر المستدام في مصر وستغطي أنحاء الجمهورية .

من جانبه قال محافظ قنا ، إن المحافظة سوف تسخر جميع إمكانياتها لتقديم الدعم اللازم للشركات القائمة على تنفيذ المشروع بما يسهم فى تسريع معدلات الإنجاز والإنتهاء من المشروع فى أقرب وقت ممكن.

وأوضح الداودى، أن خطوط القطار الكهربائى السريع ، والمحاور الجديدة تمثل شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة ، كما أنها سوف تساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات بالاضافة الى دورها فى الحفاظ على البيئة.

 

وزير النقل يعاين نقاط القطار السريع بقنا
وزير النقل يعاين نقاط القطار السريع بقنا
وزير النقل يعاين نقاط القطار السريع بقنا
وزير النقل يعاين نقاط القطار السريع بقنا
وزير النقل يعاين نقاط القطار السريع بقنا
وزير النقل يعاين نقاط القطار السريع بقنا
وزير النقل يعاين نقاط القطار السريع بقنا
قنا الأقصر وزير النقل القطار الكهربائي القطار السريع نقاط عبور القطار نهر النيل أسوان أكتوبر

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