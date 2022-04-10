بتكلفة 1.5مليون جنيه.. محافظ قنا: تركيب ٥٤٠ وصلة مياه للمنازل بالقرى الأكثر احتياجًا

استقبل اللواء اشرف الداودى، محافظ قنا ، القائمين على مبادرة توصيل مياه الشرب للفئات الأكثر احتياجاً بمحافظة قنا، بتمويل من إحدي مؤسسات التنمية المستدامة بالشراكة مع مؤسسة أهل مصر للتنمية.

وحضر اللقاء حسام طلبة، وكيل وزارة القوى العاملة والمهندس رجب عرفه، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا ، و الدكتور علاء شاكر ، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظة قنا ، وحسن عثمان، وكيل مديرية التضامن.



وقال محافظ قنا ، إن المبادرة نجحت حتى الآن فى تركيب ٥٤٠ وصلة مياه للمنازل بالقرى الاكثر احتياجاً بمتوسط ٢٤٣٠ مستفيد من مبادرة توصيل مياه الشرب للفئات الأكثر احتياجاً فى قرى مراكز " قوص و الوقف ونجع حمادى"، وجارى توصيل المياه بقرى مركزى "دشنا وأبو تشت " بتكلفة اجماليه بلغت مليون و500 ألف جنيه.

و ثمن محافظ قنا ، الدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى وشركات القطاع الخاص للمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته فى مختلف نواحى الحياة.

ودعا محافظ قنا ، المؤسستين التنمويتين، إلى التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لوضع محافظة قنا ضمن المرحلة الثانية لمشروع تشغيل الشباب عن طريق دراجات نقل البضائع ومنتجات شركة المواد الغازية من فروع ومخازن الشركة إلى تجار الجملة والتجزئة، مما يوفر فرص عمل حقيقية لشباب المحافظة تنفيذاً لرؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى وانطلاقا من المسئولية المجتمعية للشركات التى تساهم فى التنمية.

و أشاد معتز عبد الهادى، مدير شركة مشروبات غازية، بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، لإتمام التعاقدات وتنفيذ وصلات مياه شرب نقية للحالات المستحقة، عن طريق الكشوف المقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي يأتى تأكيداً على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية لدعم المناطق الأكثر احتياجا، ضمن مبادرة حياة كريمة.

وفد مبادرة مياه الفئات الأكثر احتياجاً

وفد مبادرة مياه الفئات الأكثر احتياجاً

وفد مبادرة مياه الفئات الأكثر احتياجاً

وفد مبادرة مياه الفئات الأكثر احتياجاً

وفد مبادرة مياه الفئات الأكثر احتياجاً