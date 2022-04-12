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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يؤدي واجب العزاء لأسر شهيدي شركة مياه الشرب والصرف الصحي

واجب عزاء شهيدى الصرف
واجب عزاء شهيدى الصرف الصحى

 


أدى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، واجب العزاء لأسر شهداء الواجب، محمود ابن رواحة من قرية الجبلاو، وعويضة رجب شافعى من قرية الترامسة العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا ، والذين استشهدا أثناء تأديتهما لمهام عملهما فى تطهير بئر صرف صحى بمنطقة حوض 10 بمدينة قنا.

 

 رافقه خلالها حازم عمر، نائب المحافظ والمهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام ومحمد صلاح ابو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس رجب عرفه، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والنائب محمد احمد الجبلاوى، والنائبة سناء الحسانى أعضاء مجلس النواب والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ، وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن والعميد أحمد صقر، مدير إدارة المرور بقنا ، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وعدد من القيادات التنفيذية.

 

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و أعرب محافظ قنا ، عن بالغ حزنه لأسر وأهالي المتوفين في مصابهم الأليم داعيًا الله عزوجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته، لافتا إلى أن الفقيدين كانا مثالًا حيا للإخلاص والتفاني في العمل.

 

قدم أهالي الضحايا ، الشكر لمحافظ قنا لحرصه على المشاركة في تقديم واجب العزاء والمواساة لهم في مصابهم الجلل .  


وأصدر الداودى، تعليمات بصرف إعانة عاجلة لأسر الفقيدين، وتوفير فرص عمل لذويهم بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، مؤكداً أن محافظة قنا بكامل أجهزتها لا تألو جهداً في خدمة أبنائها المخلصين ودائما ما تقف إلى جانب أسرهم في نكباتهم.

 

واجب عزاء شهيدى الصرف الصحى
واجب عزاء شهيدى الصرف الصحى
واجب عزاء شهيدى الصرف الصحى
واجب عزاء شهيدى الصرف الصحى
واجب عزاء شهيدى الصرف الصحى
واجب عزاء شهيدى الصرف الصحى
واجب عزاء شهيدى الصرف الصحى
واجب عزاء شهيدى الصرف الصحى
واجب عزاء شهيدى الصرف الصحى
واجب عزاء شهيدى الصرف الصحى
واجب عزاء شهيدى الصرف الصحى
قنا الجبلاو الترامسة حوض ١٠ تطهير بئر صرف صحى واجب العزاء الصرف الصحى

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