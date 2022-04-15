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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل فتة الحمص

طريقة عمل فتة حمص
طريقة عمل فتة حمص

فتة الحمص من الأطباق الرئيسية التي تتمتع بمذاق شهي ولذيذ، وتتميز أيضا باحتوائها على مجموعة من المكونات الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان.

قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ المذاع على قناة “سي بي سي” سفرة طريقة عمل فتة حمص في المنزل بأسهل الخطوات.

مقادير فتة حمص


2 علبة حمص  مسلوق

عيش محمص شامي

 2 ملعقة كبيرة طحينة

 1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

 ملح

 فلفل 

دجاج  مسلوق

زيت زيتون

 كمون

 بابريكا 

حبهان

 مستكة 

زبدة 

خل ليمون

 كزبرة خضراء  مفرومة

لوز  محمص

نصف كيلو زبادي 


طريقة تحضير فتة حمص:


-يُضاف الملح إلى الزبادي ويخفق جيدا ثم تضاف الطحينة.

- يُضاف الكمون والبابريكا وعصير الليمون وفص ثوم مفروم.

- في طاسة على النار، يوضع زيت زيتون مع ثوم مفروم والكزبرة الخضراء والخل و يقلّب جيدا حتى يحمر.

- تسخن الزبدة ثم يضاف الدجاج المسلوق ويقلب جيدا مع الملح والفلفل والحبهان والمستكة.

- يضاف الحمص إلى الدجاج ويقلب على النار.

- في طبق التقديم، يوضع العيش المحمص.

- يضاف إليه خليط الدجاج.

- يرش عليه خليط الزبادي.

- يرش عليه تقلية الكزبرة بالثوم ويزين باللوز.

 

فتة حمص مقادير فتة حمص طريقة تحضير فتة حمص طريقة عمل فتة حمص لشيف أميرة شنب

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