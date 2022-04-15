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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سييتروين تكشف عن سيارة السوبر ميني الاقتصادية "C3 You".. صور

سييتروين تكشف عن
سييتروين تكشف عن سيارة السوبر ميني الاقتصادية "C3 You"

اكتسبت Citroën C3 طرازاً جديدًا لسد الفجوة التي خلفتها Citroën C1 الأصغر، والتي تمت إزالتها من الإنتاج في يناير بعد 17 عامًا معروضة للبيع، ويبلغ سعر الطراز الجديد المسمى C3 You نحو 12.995 جنيهًا إسترلينيًا، مما يجعله نقطة الدخول الجديدة إلى نطاق  Citroën.

سييتروين تكشف عن سيارة السوبر ميني الاقتصادية "C3 You"

تم تجهيز C3 You بشكل قياسي بمصابيح أمامية LED ونظام تثبيت السرعة وبلوتوث وشاشة تعمل باللمس مقاس 5.0 بوصة وراديو DAB ومقابض أبواب ومصدات بلون الهيكل، وتشمل أنظمة السلامة المضمنة المساعدة والملاحة، والتحذير من مغادرة المسار، والتعرف على إشارات المرور، ومحدد السرعة الالكتروني، ومراقبة ضغط الإطارات، ومراقبة انتباه السائق.

سييتروين تكشف عن سيارة السوبر ميني الاقتصادية "C3 You"

تشمل الميزات الفريدة الأخرى مرايا الأبواب البيضاء والتطعيمات الخارجية وأعمدة B ذات اللون الأسود غير اللامع والكروم المحيط بمصابيح التشغيل النهارية، ومن حيث المحركات، فإن C3 You يقودها محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر ينتج 81 حصانًا، وتدعي Citroën  رقم اقتصاد مشترك يبلغ 54 ميلا في الجالون.

سييتروين تكشف عن سيارة السوبر ميني الاقتصادية "C3 You"

يبدأ سعر طراز C3 You من 12995 جنيه إسترليني فقط، مستوحى من التزام Citroën UK المستمر بالأسعار العادلة، وقال يوريج دروس، العضو المنتدب لشركة Citroën UK إن هذه سيارة سوبر ميني من الفئة B بخمسة أبواب جديدة بسعر السيارة المستعملة.

سييتروين تكشف عن سيارة السوبر ميني الاقتصادية "C3 You"
Citroën You C3 You اقتصاد

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