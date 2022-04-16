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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الاختيار 3 الحلقة 14| كشف تخابر "خيرت الشاطر" وغضب السيسي من تصرفات مكتب الإرشاد

الاختيار 3
الاختيار 3

تحت عنوان العصيان المدني، بدأت الحلقة الـ 14 من مسلسل الاختيار 3 لتلقي الضوء على الغضب الشعبي في مدينة بورسعيد ضد حكم الإخوان، والتعبير عن رفضهم لسياسات محمد مرسي من خلال العصيان المدني.

العصيان المدني 

وبدأت مدينة بورسعيد تخرج في تظاهرات حاشدة عقب أحكام قضائية أعقبت أحداث ستاد بورسعيد الشهيرة، وقرار رئيس الجمهورية آنذاك محمد مرسي، بفرض الطوارئ وحظر التجول بمدن القناة.

لكن المدن الثلاث تحدت القرار وخرجت في تظاهرات بالشوارع وأعلنت العصيان المدني ضد قرارات مرسي.

ويكشف المسلسل أن دعوات العصيان المدني التي خرجت من بورسعيد وصل مداها إلى القاهرة التي شهدت استجابة جزئية لدعوات العصيان المدني.

الدعوة لانتخابات برلمانية  

وفي تلك الأثناء كشف المسلسل كيف تجاهلت جماعة الإخوان الحالة السياسية والاقتصادية التي عليها البلاد، ودعا رئيس الجمهورية لانتخابات نيابية في إبريل 2012.

وقوبلت الدعوة برفض سياسي من القوى المدنية التي رفضت للمرة الثانية حضور الحوار الوطني الذي دعى إليه محمد مرسي ولم تحضر سوى الأحزاب الموالية للإخوان.

وجاء على لسان بعض الشباب الذين تعجبوا من الدعوة لانتخابات برلمانية: “هي الناس دي مفيش في دماغها غلا انتخابات .. سايبة الحالة اللي البلد فيها وبتفكر في مصالحها بس ”.

كشف محاولة خيرت الشاطر للتخابر

وسلطت الحلقة 14 الضوء على جهود المخابرات المصرية من خلال خطط الرصد والمتابعة لتحركات أحد الاجانب المشتبه بهم، والذي اجتمع مع خيرت الشاطر في مكان ما.

وتمكن ضابط المخابرات الذي يقوم بدوره الفنان أحمد عز، من الإيقاع بالشخص الأجنبي، وتم ضبط ملفات سرية عن البلاد  تسلمها من خيرت الشاطر وكان يهدف إلى إرسالها لجهات خارجية.

السيسي: الجيش لكل المصريين 

المشهد الاكثر رواجًا وتأثيرًا في الحلقة كان للفريق السيسي وزير الدفاع الذي بدا غاضبًا من اجراءات الإخوان ومتسائلًا أثناء اجتماعه مع قادة القوات المسلحة: محدش عارف مين بيحكم البلد، الرئيس محمد مرسي، ولا المرشد، ولا مكتب الإرشاد، ولا خيرت الشاطر، لكن الواضح والمؤكد إن القرار مش قرار الرئيس.. القرارات بتُملَى عليه.. جماعة الإخوان كشفت نفسها، وأظهرت نواياها وأهدافها.

وتابع: أنا قولت للرئيس أكتر من مرة، إن الجيش بتاع البلد كلها.. مش بتاع الإخوان.. والجيش لازم يحمي البلد.. لكن برضو القوات المسلحة لازم تتحلى بالصبر والحكمة.

وأضاف السيسي: تدخل الجيش مش هو الحل.. دي مسئولية وطن بحاله.. والسيد الرئيس لازم يعرف إنه رئيس لكل المصريين.   

مسلسل الاختيار الإخوان محمد مرسي جماعة الإخوان خيرت الشاطر

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