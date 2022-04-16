ماني يسجل الثاني.. ليفربول يضرب مانشستر سيتي بثلاثية في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول، بتقدم فريق ليفربول علي منافسه مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة المقامة حاليا علي ملعب ويمبلي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل السنغالي ساديو ماني، الهدف الثالث لفريقه والثاني له من تسديدة في الزاوية الضيقة بعد تمريرة رائعة من الكانتارا في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

وأحرز الهدف الثاني لفريق ليفربول، السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 17 بعد خطأ فادح من حارس مانشستر سيتي زاك ستيفن، بينما جاء الهدف الأول عن طريق رأسية كوناتي في الدقيقة 9 بعد ضربة ركنية متقنة من ارنولد.

تشكيل مانشستر سيتي :

حراسة المرمى: زاك ستيفن.

الدفاع: كانسيلو، ستونز، ناثان آكي، زينشينكو.

الوسط: فيرناندينيو، فيل فودين، برناردو سيلفا.

الهجوم: جابرييل جيسوس، جاك جيريليش، رحيم ستيرلينج.

تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع : أرنولد - كوناتي - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط : فابينيو - نابي كيتا - تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم : لويس دياز - ساديو ماني - محمد صلاح.

وتوج ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية في شهر فبراير الماضي، بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح في المباراة النهائية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ومن المقرر أن يلتقي المتأهل من مباراة مانشستر سيتي وليفربول، مع الفائز من مباراة تشيلسي وكريستال بالاس، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

يذكر أن فريق ليستر سيتي حامل آخر نسخة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث فاز على تشيلسي بهدف نظيف في المباراة النهائية.