العوضي: التنظيمات الإرهابية من أخطر التحديات أمام الدول الافريقية

أكد اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب على أهمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز س. ص لمكافحة الإرهاب بين جمهورية مصر العربية وتجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، الموقع في القاهرة بتاريخ 4/11/2021.

وقال اللواء العوضي خلال الجلسة العامة للبرلمان إن التنظيمات الإرهابية من أخطر التحديات التي تواجه الدول الأفريقية وأضاف " وإيمانا بدور مصر لمساعدة الدول الأفريقية تم إنشاء المركز لدعم الدول الأفريقية لمكافحة الإرهاب و تدريب الكوادر التي تقوم بمكافحة الإرهاب في هذه الدول موضحا أن هذا يعزز دور مصر الريادي في المنطقة .