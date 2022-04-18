اليوم.. 4 مواقع لتلقي لقاح كورونا بكفر الشيخ بنظام الفترتين

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، في بيان لها، عن 4 مواقع بمدينة كفر الشيخ، لتلقي أهالي المحافظة لقاح كورونا المستجد، اليوم الاثنين، لجميع المواطنين من سن 12سنة،" أطفال، شباب، فتيات، وبقية الأعمار السنية"، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



وقالت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن السيارات المتنقلة التابعة لوزارة الصحة ستتواجد في 4 مناطق، ابتداءً من صباح اليوم الإثنين، لفترتين الأولى من الساعة التاسعة صباحا على الثالثة عصراً، ومن الساعة السابعة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً، لاستقبال أهالي المحافظة لتلقي لقاح كورونا مجاناً ، من جميع الأعمار السنية ابتداء من سن 12 سنة.



وأضافت وكيل وزارة الصحة، المناطق هي منطقة المزلقان الأوسط"الوسطاني" بالفترة الصباحية والمسائية، ودوران الـ47 بجوار معرض إلا رمضان بالفترة المسائية، وبدوران الـ47" ميدان أحمد زكي عابدين،بالفترة المسائية، وأمام مسجد سيدي طلحة بالفترة المسائية، مؤكدة سيتم الإعلان عن الايام والمناطق التي ستتواجد بها السيارات المتنقلة خلال الأيام المقبلة، ليتلقى أهالي المحافظة لقاح كورونا.