دعم المصدرين بـ 33 مليار جنيه منذ أكتوبر 2019.. ونواب: الدولة جادة لتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات.. والاهتمام بالملف يواكب عصر الجمهورية الجديدة

وزارة المالية: صرفنا 33 مليار جنيه دعمًا للمصدرين منذ أكتوبر 2019

صناعة النواب: تحقيق 100 مليار دولار كصادرات مصرية ليس مستحيل.. وحوافز الدولة مستمرة

برلماني: دعم الحكومة للمصدرين يواكب عصر الجمهورية الجديدة للنهوض بقطاع التصدير

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديري، من خلال المضي في صرف مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات؛ بما يوفر لهم السيولة النقدية التي تُمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ علي العمالة، رغم شدة التحديات الاقتصادية العالمية، بما فيها من اضطراب في سلاسل التوريد وارتفاع حاد في أسعار السلع وتكاليف الشحن، يُجسِّد موجة تضخمية غير مسبوقة، وما تفرضه من ضغوط علي الموازنة العامة للدولة.

وأوضح أننا صرفنا نحو 33 مليار جنيه من دعم الحكومة للمصدرين لأكثر من 2500 شركة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات التي بدأ تنفيذها في أكتوبر 2019 وحتي الآن.

وأضاف الوزير، أن الدفعة الأخيرة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» التي تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضي ستصرف مستحقاتها في 28 أبريل 2022، موضحًا أنه تيسيرًا علي المصدرين؛ لتحفيزهم علي تعظيم أنشطتهم التصديرية بما يُسهم في الوصول بحجم الصادرات السنوية إلي 100 مليار دولار، فقد تقرر تطبيق مبادرة «السداد النقدي الفوري» لمشحونات الصادرات من أول يوليو 2021 بنسبة خصم تعجيل سداد 8٪ بدلًا من النسبة التي كان معمولاً بها وقدرها 15٪ وذلك علي المشحونات حتي 30 يونية 2021.

وأوضح الوزير، أن مبادرة «السداد النقدي الفورى» لدعم المصدرين، حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها في توفير التمويل اللازم لاستمرار الأنشطة التصديرية ومن ثم الحفاظ علي دوران عجلة الإنتاج، بما يتسق مع جهود الدولة في تعظيم قدراتها الإنتاجية، وقوة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وفي هذا السياق، أكد نواب البرلمان على أن الوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، أمر ليس مستحيل والدولة المصرية تعمل عليه هذه الأونة من خلال فتح أسواق جديدة بالخارج وزيادة عدد المصدرين المصريين، ناهيك عن تدريب العمالة بالمصانع، وزيادة تمويلات البنوك.

وثمن النائب شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، صرف الحكومة 33 مليار جنيه من دعم الحكومة للمصدرين لأكثر من 2500 شركة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات التي بدأ تنفيذها في أكتوبر 2019 وحتي الآن، مؤكدا أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لاقتحام هذا الملف لما له من أهمية كبرى في دعم الاقتصاد المصري وزيادة العملة الصعبة .

وتابع أبو زيد خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، أمر ليس مستحيل والدولة المصرية تعمل عليه هذه الأونة من خلال فتح أسواق جديدة بالخارج وزيادة عدد المصدرين المصريين، ناهيك عن تدريب العمالة بالمصانع، وزيادة تمويلات البنوك.

واستطرد أمين سر صناعة النواب، أن تحقيق 100 مليار دولار كصادرات مصرية يأتي مع وجود دعم القيادة السياسية في البلاد حيث اتخاذ خطوات جادة للتعامل مع هذا الملف.

وأكمل النائب شحاته ابو زيد، أن الدولة المصرية أقرت برنامج قوي من اجل دعم الصادرات وحل مشاكل القطاع ، إضافة إلي إقرار عدد من الحوافز الداعمة للصناعة الوطنية لتسهيل الإنتاج.

وأشار النائب شحاته أبو زيد إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي لحقت بمختلف القطاعات بسبب تداعبات أزمة كورونا إلا ان الدولة المصرية استطاعت تجاوز الأزمة وحققت العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي التي انتهجته منذ عام 2016.

من جانبه قال النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادتها السياسية الحكيمة تعمل بكل طاقاتها الممكنة من اجل الوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، معقبا:" هذا الامر ليس بالسهل ولكن تحقيقه ليس مستحيل ويتطلب إرادة وقوية من أجل استغلال الطاقات الكامنة ".

وتابع هلال خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الوصول لـ 100 مليار صادرات مصرية، هدف يمكن تحقيقه، على الرغم من كونه تحدي كبير يتطلب تضافر الجهود ، والتغلب على المشكلات التي قد تواجه القطاع خاصة ان العالم مر بظروف صعبة بعد أزمة كورونا وأيضا الازمة الروسية الأوكرانية والتي كان لها تأثير كبير في ارتفاع مصاريف الشحن ونقص سلاسل الامداد.

واكمل النائب عضام هلال ان صرف الحكومة 33 مليار جنيه من دعم الحكومة للمصدرين لأكثر من 2500 شركة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات التي بدأ تنفيذها في أكتوبر 2019 وحتي الآن، يواكب رؤية الجمهورية الجديدة في دعم المصدرين وتخفيف كافة الاعباء عليهم خاصة أن التصدير يعتبر محور رئيسى لعمل الدولة الفترة المقبلة.

واستطرد عضو مجلس الشيوخ أن جائحة كورونا كان لها تأثير كبير على الشركات والمصانع والافراد، وهو ما يتطلب حلول كبيرة من قبل الحكومة للتعامل مع هذه الاشكالية .