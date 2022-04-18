برلمانية: مصر تمتلك مقومات سياحية ضخمة يجب استغلالها للنهوض بالاقتصاد

قالت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر تمتلك مقومات سياحية تدفع إلى أن تكون من أكبر اقتصادات الدول، لافتًة إلى أنها تحتاج إلى عوامل تسويقية لاستغلال هذه المقومات بالشكل المطلوب لتحقيق ذلك، والدولة تسعى جاهدة لمواجهة اي تداعيات تؤثر على زيادة واردات قطاع السياحة.

وقالت “الكسان” لـ"صدى البلد"، ان مصر تعد مقصدًا سياحيًا مهمًا على مستوى العالم، وذلك لتنوّع الأماكن السياحية فيها ولعمق الحضارة المتجذرة عبر التاريخ الطويل، فهي تضم حضارة منذ 7000 عام قبل الميلاد، ولهذا ليس غريبًا أن تتنوع فيها المقاصد السياحية وجهود الدولة لجذب السائحين إليها ما يؤدي إلى نمو الاقتصاد المصرى.

استغلال الأماكن الأثرية

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة قامت بجهود في الفترة الاخيرة لاستغلال الأماكن الأثرية سواء الدينية او غيرها مثل مشروع مسار العائلة المقدسة وذلك باعتبارها مهد الأديان السماوية وغيرها من الاماكن التي قامت بتطويرها لجذب شريحة كبيرة من السائحين إلى مصر.

وكشفت لجنة تسويق السياحة، عن تصدر السوق الأسباني لمختلف الأسواق المصدرة للحركة إلى المقصد المصري، وأشارت اللجنة إلى أن أبرز الأسواق المصدرة لسوق السياحة الثقافية المصرية وفقا لحجم الحركة الوافد كانت أسبانيا تليها فرنسا وإيطاليا ثم أمريكا يليها سوق رومانيا والذي يعد مفاجأة شرق أوروبا.



فيما بدأت اللجنة التواصل مع القنصل الإيطالي بالأقصر، بهدف إعادة احتفالية أيام إيطاليا في مصر بعد توقفها خلال فترة جائحة كورونا.



وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية اليوم، إن السوق الروماني هو مفاجأة الحركة الوافدة خلال الموسم الجاري، مشيرا إلى أن السوق الهندي بدأ التوافد بشكل جيد إلى المقصد المصري.



وأضاف أن هناك مؤشرات على رغبة صناع السياحة اليابانية في العودة من جديد للمقصد السياحي المصري، مشيرا إلى أن اللجنة رصدت عبر اتصالات مع صناع السياحة اليابانية تلك الرغبة حيث تواصل منظمو الرحلات مع بعض صناع السياحة المصرية للتعرف على آخر مستجدات المقصد السياحي المصري خاصة فيما يتعلق بالاكتشافات الأثرية التي أعلنت عنها مصر خلال الفترة الماضية.



وتابع رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن هناك طلبا من السوق الفرنسي على الرحلات النيلية الطويلة، وهي منتج سياحي متميز من حيث قيمة دخل ذلك المنتج، مشيرا إلى أنه في حالة استئناف الرحلات النيلية الطويلة التي تبدأ من الجيزة وتنتهي في أسوان وهي فرصة لوضع بعض محطات رحلة العائلة المقدسة مثل جبل الطير في درونكا ودير المحرق في أسيوط ضمن مقاصد الزيارة، وتعريف السائحين بمنتج رحلة العائلة المقدسة، وإضافة قيمة روحية لمنتج الرحلات النيلة الطويلة، وهو ما ينعكس أيضا حجم الحركة الوافد كونه يجعل السائح يعيد الزيارة للمقصد المصري من خلال برنامج ينتظره العالم هو مسار رحلة العائلة المقدسة الذي تقطع مصر فيه شوطا كبيرا من حيث إعداد البنية الأساسية والمجتمع المحلي للتعامل مع السائح المرتقب.



كما أكد "عثمان" أن السياحة الثقافية، هي المنتج المميز لمصر في المنافسة الحالية علي حجم الحركة عالميا خاصة مع خروج العالم من أزمة كورونا، والأزمة الحالية في بين روسيا و وأوكرانيا، موضحا أن الخطوة الأخيرة التي اتخذتها مصر بتخفيض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار تصب في صالح السياحة المصرية، و فرصة لزيادة حجم الحركة و خلق فرص عمل للشباب.