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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لتحفيز محمد شريف.. موسيماني يجهز صلاح محسن قبل مواجهة الرجاء المغربي

محمد شريف
محمد شريف

قال الإعلامي محمد شبانة، إن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، يرغب في تجهيز صلاح محسن مهاجم الأهلي؛ لتحفيز زميله محمد شريف، والذي غاب عن التهديف مؤخًرًا مع الفريق.

وتابع شبانة، في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس، المذاع على فضائية ETC،: موسيماني استفسر من الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي عن جاهزية صلاح محسن ومشاركته في المباريات بعد شفائه من الإصابة التي خضع لها لجراحة تثبيت مشطية القدم مؤخرا.

وأضاف شبانة، موسيماني هدد محمد شريف بالجلوس على دكة البدلاء، ومنح الفرصة لصلاح محسن بعد مشاركته في التدريبات لاستعادة لياقة وفورمة المباريات بعد حصوله على الفرصة كاملة وغيابه عن التهديف.

وأكمل شبانة، موسيماني عنَّف محمد شريف على إهداره الفرص أمام الرجاء المغربي في لقاء الذهاب بالقاهرة، وأنه لن يحصل علي الدعم مستقبلا؛ حال استمرار إهداره الفرص السهلة، والتي يدفع الفريق ثمنها في النهاية.

وأشار شبانة، إلى أن طبيب الفريق أكد جاهزية صلاح محسن بعد تعافيه ‏من إصابة مشطية القدم  وجاهز إلى السفر مع بعثة الفريق إلي المغرب حالة رغبة المدير الفني في اصطحاب اللاعب.

موسيمانى الأهلى صلاح محسن محمد شريف الرجاء

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